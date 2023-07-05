وكيل ديميرال يعلن اقتراب رحيله عن أتالانتا.. وإنتر وجهة محتملة

كشف فرقان يلدريم وكيل التركي مريح ديميرال مدافع أتالانتا الإيطالي أن المدافع سيترك فريقه في الصيف الجاري وحدد وجهة محتملة.

وقضى ديميرال الموسم الماضي في أتالانتا بعد انتقاله من صفوف يوفنتوس.

وقال وكيل اللاعب عبر موقع إنتر نيوز الإيطالي: "ديميرال بنسبة 101% سيرحل عن أتالانتا".

وأضاف "إنتر وجهة قوية، المفاوضات لم تبدأ، لكن نحن مستعدين للخطوة إذا تقدموا بعرض".

وسبق أن انضم ديميرال معارا موسم 2021-22 من يوفنتوس ثم انضم بشكل نهائي مقابل 22 مليون يورو الموسم المنقضي.

وخاض ديميرال 70 مباراة بقميص أتالانتا سجل 3 وصنع 3 في جميع المسابقات.

وانضم التركي البالغ 25 عاما لساسولو في يناير 2019 ومن ثم انضم إلى يوفنتوس مقابل 19.6 مليون يورو بعد تألقه.

ويسعى إنتر لتعويض رحيل ميلان شكرينار الذي ترك الفريق بعد نهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)