"ستبقى في القلب".. إنتر يعلن رحيل شكرينيار

"ستبقى في القلب" هكذا أعلن إنتر ميلان رحيل مدافعه ميلان شكرينيار بعد 6 مواسم بقميص الفريق.

ميلان شكرينيار النادي : إنتر إنتر

وينتهي عقد شكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو 2023

وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "6 مواسم مليئة بالانتصارات والرضا: هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر".

"شكرينيار كان أحد أبطال مسار النمو الاستثنائي لإنتر ، والذي بدأ بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوج بالفوز بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الأخيرة".

"جميع أفراد اسرة إنتر توجه التحيات والشكر إلى شكرينيار.. ستبقى في القلب".

يذكر أن عديد من التقارير ربطت بين شكرينيار ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحمل قميصه بداية من الموسم المقبل.

شكرينيار انضم لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017 قادما من سامبدوريا.

🏟️ 246 presenze ⚽️ 11 gol 🏆 5 trofei Skriniar in 🖤💙#ForzaInter pic.twitter.com/TrOiLraNDg — Inter (@Inter) June 30, 2023

وخاض المدافع الدولي السلوفاكي بقميص إنتر 246 مباراة وسجل 11 هدفا في مواسمه الستة.

وحصل شكرينيار مع إنتر على ألقاب (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين".

كما قاد شكرينيار ناديه لبلوغ نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكنه خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.