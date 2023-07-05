لمناقشة مستضيف نسختي أمم إفريقيا.. كاف يعلن موعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اجتماع للجنة التنفيذية في الرباط بعد غدا الجمعة.

ويأتي اجتماع اللجنة التنفيذية على هامش نهائي منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما بين منتخبي مصر والمغرب.

وأشار تقرير موقع كاف عن ترأس باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للاجتماع المقرر إقامته في تمام الحادية عشر من يوم الجمعة.

ويناقش الاجتماع عددا من الأمور المخترفة بما في ذلك عملية الملفات المرشحة لاستضافة كأس الأمم إفريقية في 2025 و 2027.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية الخامسة والأربعين لكاف يوم 13 يوليو المقبل.

وتستضيف مدينة أبيدجان في كوت ديفوار الجمعية العمومية لكاف.

ومن المقرر أن تستضتيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا المقبلة والمقرر لها يناير 2024.

وتتنافس دول المغرب والجزائر وزامبيا بالإضافة لملف مشترك بين نيجيريا وبنين على استضافة أمم إفريقيا في يناير 2025.