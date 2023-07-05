جارديان: توتنام يقدم راتبا ضخما لـ كين.. ورد الهداف الإنجليزي

قدم توتنام راتبا ضخما لـ الإنجليزي هاري كين من أجل تجديد تعاقده مع الفريق اللندني.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية فأن العرض وصل لـ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن كين ليس لديه نية لتجديد تعاقده.

المهاجم الذي سيصل لعامه الثلاثين يوم 28 يوليو الجاري سيدخل آخر 12 شهرا في تعاقده مع الديوك اللندنية.

وسبق أن أعلن توتنام أن كين ليس للبيع.

وأعلن توتنام ضمن جييلميو فيكاريو من إمبولي وجيمس ماديسون من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن توتنام ضمن جييلميو فيكاريو من إمبولي وجيمس ماديسون من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ قدم عرضا لضم كين مقابل 70 مليون يورو بخلاف المتغيرات التي سيتم إضافتها.

وأشارت إلى أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ يضع هاري كين على رأس أولوياته خلال هذا الصيف.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

عرض بايرن جاء رغم ذكر صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريب من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.