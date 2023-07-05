جارديان: توتنام يقدم راتبا ضخما لـ كين.. ورد الهداف الإنجليزي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

قدم توتنام راتبا ضخما لـ الإنجليزي هاري كين من أجل تجديد تعاقده مع الفريق اللندني.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية فأن العرض وصل لـ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن كين ليس لديه نية لتجديد تعاقده.

المهاجم الذي سيصل لعامه الثلاثين يوم 28 يوليو الجاري سيدخل آخر 12 شهرا في تعاقده مع الديوك اللندنية.

أخبار متعلقة:
آلان شيرار عن انتقال هاري كين لبايرن: سأقود سيارته اللعينة إلى هناك تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام ذا أثليتك: بايرن ميونيخ قدم عرضا رسميا للتعاقد مع هاري كين

وسبق أن أعلن توتنام أن كين ليس للبيع.

وأعلن توتنام ضمن جييلميو فيكاريو من إمبولي وجيمس ماديسون من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن توتنام ضمن جييلميو فيكاريو من إمبولي وجيمس ماديسون من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ قدم عرضا لضم كين مقابل 70 مليون يورو بخلاف المتغيرات التي سيتم إضافتها.

وأشارت إلى أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ يضع هاري كين على رأس أولوياته خلال هذا الصيف.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

عرض بايرن جاء رغم ذكر صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريب من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.

هاري كين توتنام
نرشح لكم
ذا أثليتك: ميلان يتقدم بعرض جديد لضم بوليسيتش أثليتك: أياكس يوافق على انتقال تيمبر إلى أرسنال أثليتك: يونايتد قدم عرضه الأول لضم أونانا.. ورد إنتر من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد هالاند الأغلى وصلاح في المركز الثاني.. تعرف على أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي عودته من الاعتزال ليست مؤقتة.. كريستال بالاس يعلن استمرار هودسون
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي وفيوتشر يحددان موعد استكمال المفاوضات بشأن بوبو 2 ساعة | الدوري المصري
يورو تحت 21 - إسبانيا تعاقب أوكرانيا بخماسية وتضرب موعدا ناريا للثأر من إنجلترا في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح.. وموقفه من التدريبات 3 ساعة | الدوري المصري
تخطى البدري ويقترب من جوزيه وفايلر.. رقم قياسي في الشباك النظيفة ينتظر كولر مع الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
الجمل: لم نستثمر الفرص التي سنحت لنا.. والمباراة صفحة لابد أن نطويها 3 ساعة | الدوري المصري
أداروا القمة من قبل.. في الجول يكشف الرباعي المرشح لتحكيم لقاء الأهلي والزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: إنتر ميامي واثق من ضم جوردي ألبا 4 ساعة | ميركاتو
مؤتمر كولر: الأهلي سيلعب جيدا بدون حمدي.. وسأكون سعيدا أكثر عندما نسجل كل الفرص 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري