مرتجي: هذا الخطأ تلافينا حدوثه ضد الوداد.. ومصير كولر لو لم يفز بإفريقيا

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن خطأ تلافاه ناديه أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الفريق ذاته الموسم الماضي في مركب محمد الخامس.

وتحدث مرتجي لـFilGoal.com قائلا: "بعد تسجيل الوداد لهدفه في النهائي والأجواء هناك من لم يحضرها لا يعرف مدى صعوبتها توقع حسام غالي انتصارنا".

وأكمل "السنة الماضية خسرنا دوري الأبطال بشكل غير عادل بسبب جواب لم نحصل عليه ومصر لم تتقدم لاستضافة انهائي ولسنة ثانية على التوالي كنا نخوض المباراة في المغرب".

وواصل مرتجي تصريحاته "أعتبر أن تلك الأجواء لم تكن عادلة تماما من حيث لعب النهائي من مباراة واحدة فقط في المغرب وفي رأيي لم نخسر المباراة رياضيا بل خارج الملعب قبل خوض المباراة".

وتابع "تعلمنا من أحداث السنة الماضية وركزنا جيدا وبعد استقبال الهدف حسام غالي قال لي سنفوز بالبطولة".

وأكمل مرتجي "السنة الماضية عشنا في أجواء ظلم ووفرنا المبرر للاعبين قبل خوض المباراة بالتالي لم نكن على المستوى المطلوب في المباراة".

واستدرك "أما السنة الحالية حتى مع القول بإن الحكم سيعتزل بعد النهائي لم يتحدث أي منا حول أي شخص وقلنا لن نخطئ مثل السنة الماضية وسنركز في الملعب وبالتالي فزنا وأسعدنا 80 مليون أهلاوي وجميع مشجعي النادي حول العالم".

وتابع "كنت أدعي المولى عز وجل أن يجعلنا نفوز من أجل الجماهير".

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وعن هل اهتزت ثقته في الأهلي بعد الهزيمة من ماميلودي صنداونز في دور المجموعات بخمسة أهداف لهدفين أجاب بحسم "لم تهتز ثقتي أبدا في الأهلي بغض النظر عن الأشخاص أنا الأهلي لم تهتز ثقتي فيه أبدا".

وعن هل كان سيرحل مارسيل كولر عن الأهلي لو لم يتوج بدوري أبطال إفريقيا أجاب مرتجي "أشك".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعدما فاز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي النهائي.

جاء ذلك بعدما خسر نهائي العام الماضي بهدفين دون رد في المغرب في المباراة التي أقيمت من مواجهة واحدة فقط.

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