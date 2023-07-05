مرتجي: هذا الخطأ تلافينا حدوثه ضد الوداد.. ومصير كولر لو لم يفز بإفريقيا

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 16:48

كتب : أحمد الخولي

خالد مرتجي

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عن خطأ تلافاه ناديه أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الفريق ذاته الموسم الماضي في مركب محمد الخامس.

وتحدث مرتجي لـFilGoal.com قائلا: "بعد تسجيل الوداد لهدفه في النهائي والأجواء هناك من لم يحضرها لا يعرف مدى صعوبتها توقع حسام غالي انتصارنا".

وأكمل "السنة الماضية خسرنا دوري الأبطال بشكل غير عادل بسبب جواب لم نحصل عليه ومصر لم تتقدم لاستضافة انهائي ولسنة ثانية على التوالي كنا نخوض المباراة في المغرب".

وواصل مرتجي تصريحاته "أعتبر أن تلك الأجواء لم تكن عادلة تماما من حيث لعب النهائي من مباراة واحدة فقط في المغرب وفي رأيي لم نخسر المباراة رياضيا بل خارج الملعب قبل خوض المباراة".

وتابع "تعلمنا من أحداث السنة الماضية وركزنا جيدا وبعد استقبال الهدف حسام غالي قال لي سنفوز بالبطولة".

وأكمل مرتجي "السنة الماضية عشنا في أجواء ظلم ووفرنا المبرر للاعبين قبل خوض المباراة بالتالي لم نكن على المستوى المطلوب في المباراة".

واستدرك "أما السنة الحالية حتى مع القول بإن الحكم سيعتزل بعد النهائي لم يتحدث أي منا حول أي شخص وقلنا لن نخطئ مثل السنة الماضية وسنركز في الملعب وبالتالي فزنا وأسعدنا 80 مليون أهلاوي وجميع مشجعي النادي حول العالم".

وتابع "كنت أدعي المولى عز وجل أن يجعلنا نفوز من أجل الجماهير".

وعن هل اهتزت ثقته في الأهلي بعد الهزيمة من ماميلودي صنداونز في دور المجموعات بخمسة أهداف لهدفين أجاب بحسم "لم تهتز ثقتي أبدا في الأهلي بغض النظر عن الأشخاص أنا الأهلي لم تهتز ثقتي فيه أبدا".

وعن هل كان سيرحل مارسيل كولر عن الأهلي لو لم يتوج بدوري أبطال إفريقيا أجاب مرتجي "أشك".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعدما فاز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي النهائي.

جاء ذلك بعدما خسر نهائي العام الماضي بهدفين دون رد في المغرب في المباراة التي أقيمت من مواجهة واحدة فقط.

الأهلي خالد مرتجي الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة يلاقي مصر.. المغرب يسقط مالي بصعوبة ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا وأولمبياد باريس تقرير تونسي: بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. فراس شواط على أعتاب الترجي مؤتمر إبراهيم عادل: جائزة أفضل لاعب لزملائي.. ولم نفعل شيئا حتى الآن مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا اتحاد الكرة يرسل أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا لـ كاف اليوم انتهت في أمم إفريقيا تحت 23 عاما - مصر الأولمبي (2)-(0) الجابون.. إلى نصف النهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما - المغرب في الصدارة بالعلامة الكاملة.. وغينيا تخطف الوصافة
أخر الأخبار
الخليفي: مستقبل مبابي؟ مستحيل لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنريكي: لدي هدف مشترك مع سان جيرمان.. ولا يمكنني منحكم معلومات عن مصير مبابي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو و3 قمم أخرى.. ريال مدريد يعلن مواعيد ودياته الصيفية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: ميلان يتقدم بعرض جديد لضم بوليسيتش 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف القيمة المالية المستحقة لـ الأهلي من انتقال بادجي إلى بوردو 54 دقيقة | الدوري المصري
دربيات مبكرة في جدول الدوري الإيطالي 2023-2024 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد شحاتة لـ في الجول: أشعر بالفخر أنني سببا في تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 58 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري