أثليتك: أياكس يوافق على انتقال تيمبر إلى أرسنال
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 15:41
كتب : FilGoal
وافق أياكس على عرض أرسنال المقدم له لضم لاعبه يوريان تيمبر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
يوريان تيمبر
النادي : أياكس
وحسبما ذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن أياكس أعطى الإذن لتيمبر ليخضع للكشف الطبي في أرسنال.
وسيدفع أرسنال 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز لضم تيمبر.
وخلال الصيف الجاري ضم أرسنال رسميا كاي هافيرتز من تشيلسي وأصبح قاب قوسين أو أدنى من إعلان جلب ديكلان رايس من تشيلسي.
تيمبر صاحب الـ22 عاما يمتد تعاقده مع أياكس لموسمين مقبلين كذلك.
وخاض اللاعب الهولندي 34 مباراة مع أياكس الموسم الماضي سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.
وخاض تيمبر 15 مباراة دولية بقميص هولندا.
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