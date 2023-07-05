من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد

قبل عدة سنوات وحينما كان لاعبا في صفوف تشيلسي للشباب قلد ماسون ماونت كيفية تسديد كريستيانو رونالدو للركلات الحرة.

ماسون ماونت النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

والآن وبعد سنوات سيحصل على قميصه التاريخي في مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد حصول الوافد الجديد على صفوفه على رقم 7 رسميا.

وظل رقم 7 فارغا في يونايتد بعد رحيل رونالدو عن النادي منتصف الموسم الماضي لينضم إلى النصر السعودي.

وأثيرت تكهنات حول احتمالية حصول أليخاندرو جارناتشو على رقم 7 لكن ماونت حصل عليه.

ويعد رقم 7 أيقوني في تاريخ مانشستر يونايتد إذ ارتداه جورج بيست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكام وأخيرا رونالدو.

لكن منذ رحيل رونالدو في 2009 إلى ريال مدريد أصاب الرقم لعنة لكل من ارتداه مثل مايكل أوين وأنطونيو فالنسيا وممفيس ديباي وآنخيل دي ماريا وإدينسون كافاني.

وأعلن يونايتد صباح اليوم الأربعاء ضم ماونت رسميا من تشيلسي بعقد يمتد حتى 2028 مع إمكانية مده لموسم آخر.