مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

يناقش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فكرة إمكانية تأجيل كأس السوبر الذي سيجمع بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "هناك اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بسبب صعوبات تنظيمية لإقامة المباراة في موعدها".

وواصل "هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم 13 يوليو الجاري في كوت ديفوار سيتم خلاله مناقشة الفكرة".

وأردف "لجنة المسابقات رفقة المكتب التنفيذي يرحبان تأجيل المباراة للحصول على المزيد من الوقت بشأن حل الأزمات التي تواجه إمكانية إقامة المباراة في موعدها".

وأتم المصدر تصريحاته "حتى الآن لم نستقر على إقامة المباراة داخل إفريقيا أم خارجها مثلما كان يحدث في السنوات الأخيرة".

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في الفترة ما بين 11 لـ13 أغسطس المقبل حسبما ذكر مصدر من كاف سابقا لـFilGoal.com.

وبسؤاله عن مكان إقامة المباراة آنذاك أجاب "حتى هذه اللحظة المباراة ستكون في مصر بصفة الأهلي حامل لقب دوري الأبطال".

وتابع "إذا لم يجد جديد بإسناد التنظيم لدولة مثلما حدث مع قطر من قبل، ستقام المباراة في مصر".

ويلعب الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في أغسطس المقبل في النسخة 32.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني، وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين شارك فيهما في عام 2021 على حساب منافس مغربي.