الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 13:14

كتب : رامي جمال

ماسون ماونت - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء رسميا ضمه لماسون ماونت قادما من صفوف تشيلسي.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي ضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ24 عاما بعقد يمتد حتى صيف عام 2028 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في وقت سابق فإن الصفقة كلفت يونايتد 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا سان جيرمان يعلن رحيل جالتييه.. ويستعد لتقديم لويس إنريكي

وخاض ماونت في مسيرته 279 مباراة سجل خلالهم 58 هدفا وصنع 53 آخرين.

كما اختير ماونت لاعب العام في تشيلسي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويملك ماونت 36 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.

وتحدث ماونت قائلا: "لم يكن الأمر سهلا للرحيل حيث نِشأت، لكن مانشستر يونايتد سيقدم لي تحديا مثيرا خلال الجزء المقبل من مسيرتي".

وواصل "لقد واجهت يونايتد مرات عديدة وأعرف مدى قوة الفريق والتشكيل الذي سأنضم له، ولا أطيق الانتظار لأصبح جزءا من تلك المجموعة لنفوز بالبطولات".

وأردف "الكل يرى الخطوات الكبيرة التي قام بها تحت قيادة المدرب إريك تين هاج الذي تحدثت معه عن خططه وأنا متحمس للغاية للموسم المقبل وأعرف العمل الشاق المتوقع القيام به هنا".

وأكمل ماونت تصريحاته "أنا طموح للغاية وأعرف كم هو مدهش أن تقوز بالبطولات وما يتطلب للفوز بها، وسأقدم كل ما لدي لأحقق الأمر ذاته مع مانشستر يونايتد".

وخلال مسيرته توج ماونت بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع تشيلسي.

ماونت مانشستر يونايتد تشيلسي
نرشح لكم
من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد هالاند الأغلى وصلاح في المركز الثاني.. تعرف على أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي عودته من الاعتزال ليست مؤقتة.. كريستال بالاس يعلن استمرار هودسون مدير لايبزج الرياضي: جفارديول أبلغنا برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي لأجل وشم جيرارد.. ليفربول يعلن تعاقده مع سوبوسلاي بطل "معركة البوفيه".. اعتزال الفتى الذي قذف فيرجسون بقطعة بيتزا ضعف الراتب.. مانشستر يونايتد يتقدم خطوة في سباق ضم أمرابط
أخر الأخبار
من تقليد رونالدو إلى الحصول على قميصه.. ماونت يرتدي رقم 7 في يونايتد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة أحمد بلحاج للزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لتأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشباب السعودي يضم لاعب وسط الهلال ساعة | ميركاتو
الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تمت.. دي ماريا يعود إلى بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يعلن رحيل جالتييه.. ويستعد لتقديم لويس إنريكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري