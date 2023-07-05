الصفقة الأولى.. مانشستر يونايتد يضم ماونت من تشيلسي

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء رسميا ضمه لماسون ماونت قادما من صفوف تشيلسي.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي ضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ24 عاما بعقد يمتد حتى صيف عام 2028 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في وقت سابق فإن الصفقة كلفت يونايتد 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض ماونت في مسيرته 279 مباراة سجل خلالهم 58 هدفا وصنع 53 آخرين.

كما اختير ماونت لاعب العام في تشيلسي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويملك ماونت 36 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.

وتحدث ماونت قائلا: "لم يكن الأمر سهلا للرحيل حيث نِشأت، لكن مانشستر يونايتد سيقدم لي تحديا مثيرا خلال الجزء المقبل من مسيرتي".

وواصل "لقد واجهت يونايتد مرات عديدة وأعرف مدى قوة الفريق والتشكيل الذي سأنضم له، ولا أطيق الانتظار لأصبح جزءا من تلك المجموعة لنفوز بالبطولات".

وأردف "الكل يرى الخطوات الكبيرة التي قام بها تحت قيادة المدرب إريك تين هاج الذي تحدثت معه عن خططه وأنا متحمس للغاية للموسم المقبل وأعرف العمل الشاق المتوقع القيام به هنا".

وأكمل ماونت تصريحاته "أنا طموح للغاية وأعرف كم هو مدهش أن تقوز بالبطولات وما يتطلب للفوز بها، وسأقدم كل ما لدي لأحقق الأمر ذاته مع مانشستر يونايتد".

وخلال مسيرته توج ماونت بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع تشيلسي.