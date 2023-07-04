عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة

قرر نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد الثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم ضد الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بسبب الانقطاع عن التدريبات".

وأضاف "أرسلنا الشكوى إلى اتحاد الكرة عقب انقطاع الثنائي عن التدريبات في الفترة الماضية".

وينتهي تعاقد يوسف أسامة وسيف جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من سيف جعفر أن اللاعب قد عقد جلسة مساء أمس الأحد داخل منزل عمرو بسيوني مسؤول التعاقدات بنادي بيراميدز.

وكانت الجلسة من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى بيراميدز.

واتفق الطرفان على تفعيل إجراءات التعاقد والانضمام بشكل رسمي إلى بيراميدز.

سيف جعفر البالغ من العمر 23 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه قد اتهم سيف جعفر بالاستيلاء على عقود تجديده.

وخاض يوسف نبيه 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل خمسة أهداف.

والأمر ذاته بالنسبة له حيث يقترب أيضا من انضمامه لبيراميدز بشكل رسمي رفقة سيف جعفر.