إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني

أعرب إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد ثنائي منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد باريس.

وحسم منتخب مصر الأولمبي تأهله إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالتغلب على غينيا بهدف دون مقابل، ليضمن منتخب مصر تواجده في الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي.

وقال حسام عبد المجيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني وهو حصد كأس الأمم".

وأضاف عبد المجيد "حققنا الهدف الأول بحصد بطاقة التأهل إلى الأولمبياد والآن نسعى للهدف الثاني".

وتابع مدافع منتخب مصر الأولمبي "سجلت هدفا لم يحتسب بسبب تقدمي للآسف خطوة واحدة".

واختتم عبد المجيد تصريحاته "كنت أتمنى التسجيل ولكن الحمد لله على التأهل إلى النهائي".

بينما قال إبراهيم عادل: "جلست مع اللاعبين بعد التعادل مع النيجر في المباراة الافتتاحية".

وكشف قائد منتخب مصر الأولمبي "تعاهدنا على ضرورة العودة للبطولة مجددا والحمد لله حسمنا التأهل للنهائي وإلى الأولمبياد".

ولم يستقبل منتخب مصر الأولمبي أية أهداف خلال ثماني مباريات رسمية تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وبات منتخب مصر سابع المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس رفقة كل من فرنسا وأمريكا والدومنيكان وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

ويتأهل أحد منتخبي المغرب ومالي رسميا بعد تأهل أحدهما إلى نهائي أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء.