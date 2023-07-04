إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

أعرب إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد ثنائي منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد باريس.

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

مصر الأولمبي

وحسم منتخب مصر الأولمبي تأهله إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالتغلب على غينيا بهدف دون مقابل، ليضمن منتخب مصر تواجده في الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة:
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين إلى أولمبياد باريس.. منتخب مصر يعبر غينيا ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وقال حسام عبد المجيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني وهو حصد كأس الأمم".

وأضاف عبد المجيد "حققنا الهدف الأول بحصد بطاقة التأهل إلى الأولمبياد والآن نسعى للهدف الثاني".

وتابع مدافع منتخب مصر الأولمبي "سجلت هدفا لم يحتسب بسبب تقدمي للآسف خطوة واحدة".

واختتم عبد المجيد تصريحاته "كنت أتمنى التسجيل ولكن الحمد لله على التأهل إلى النهائي".

بينما قال إبراهيم عادل: "جلست مع اللاعبين بعد التعادل مع النيجر في المباراة الافتتاحية".

وكشف قائد منتخب مصر الأولمبي "تعاهدنا على ضرورة العودة للبطولة مجددا والحمد لله حسمنا التأهل للنهائي وإلى الأولمبياد".

ولم يستقبل منتخب مصر الأولمبي أية أهداف خلال ثماني مباريات رسمية تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وبات منتخب مصر سابع المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس رفقة كل من فرنسا وأمريكا والدومنيكان وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

ويتأهل أحد منتخبي المغرب ومالي رسميا بعد تأهل أحدهما إلى نهائي أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء.

منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل حسام عبد المجيد
نرشح لكم
صبحي: صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا إلى أولمبياد باريس.. منتخب مصر يعبر غينيا ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة انتهت أمم إفريقيا تحت 23 - مصر (1)-(0) غينيا.. إلى أولمبياد باريس تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين
أخر الأخبار
صبحي: صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور 5 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية السعودية: بديل فوفانا.. النصر يبدأ مفاوضاته لضم كيسي من برشلونة 31 دقيقة | ميركاتو
أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيرمينو 36 دقيقة | السعودية
في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت 39 دقيقة | أمريكا
ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي 48 دقيقة | منتخب مصر
عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير