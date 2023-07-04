سداسية محلية أولى للزمالك منذ 9 أعوام

يتقدم الزمالك على المقاولون العرب بالنتيجة الأكبر له منذ 9 سنوات على المستوى المحلي.

ويتفوق الزمالك على المقاولون بستة أهداف مقابل هدفا واحد في ربع نهائي كأس مصر 2023.

السداسية هي الأولى للزمالك في جميع البطولات المحلية للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وسجل الزمالك ستة أهداف في مباراة واحدة محلية لآخر مرة في يوم 21 سبتمبر 2014 ضد طلائع الجيش في مسابقة الدوري تحت قيادة حسام حسن.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري خلال ذلك الموسم.

وسيحقق ثاني أكبر فوز بتاريخه في كأس مصر معادلا فوزه على بني عبيد في 2010 وبورسعيد في 1999 والقناطر بنفس الموسم.

الفوز الأكبر في تاريخ الزمالك ببطولة كأس مصر كان بتسعة أهداف على بني سويف في 2007.

وخلال تلك حقق الزمالك الفوز بخمسة أهداف في 4 مباريات محلية.

الأولى كانت في يوم 28 مايو 2015 ضد اتحاد الشرطة.

المرة الثانية كانت في عام 2015 أيضا عندما فاز على غزل المحلة.

وفي 4 أغسطس 2018 فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بخماسية.

الخماسية الأخيرة كانت ضد مصر للمقاصة بالموسم الماضي يوم 9 أغسطس.

فوز الزمالك سيؤهله لدور نصف نهائي كأس مصر ليواجه بيراميدز في مباراة مكررة من نصف نهائي الموسم الماضي والذي حقق فيه بيراميدز الفوز بركلات الترجيح.