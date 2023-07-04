لن يعود لـ الزمالك.. فرجاني ساسي ينضم إلى الغرافة القطري

أعلن نادي الغرافة القطري تعاقده مع فرجاني ساسي في صفقة انتقال حر.

فرجاني ساسي النادي : الغرافة الغرافة

لاعب الدحيل السابق وقع لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأِشار الغرافة إلى أن ساسي سيحصل على قميص رقم 31 مع الفريق بالموسم المقبل.

وتوج ساسي بالثلاثية المحلية مع الدحيل هذا الموسم، الدوري القطري وكأس قطر وكأس أوريدو.

قبل موسمين انضم الدولي التونسي إلى الدحيل قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

في صيف 2021، وقع ساسي على عقد يربطه بالدحيل لمدة 3 مواسم، لكنه قرر خوض رحلة جديدة بعد موسمين.

الغرافة تواجد في المركز السادس بجدول الدوري القطري في الموسم المنصرم.

بينما حصد الدحيل لقب الدوري بفارق نقطتين عن العربي الوصيف.

كما توج ساسي مع الدحيل بلقب كأس قطر بالفوز على السد بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.

كما حصد لقب كأس أوريدو (كأس الرابطة القطرية).