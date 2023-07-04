مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:17

كتب : أحمد الخولي

محمود كهربا

تلقى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موقفه من سداد الغرامة المالية الخاصة بنادي الزمالك.

وقال مصدر مقرب من كهربا لـFilGoal.com: "اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد الغرامة لنادي الزمالك وتم تبلغيه بضرورة الرد على هذه المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب التابعة لـ فيفا يوم 3 أغسطس المقبل".

وأضاف "كهربا يجهز مذكرة قانونية لشرح موقفه في القضية وسيطلب مهلة جديدة من شهر إلى شهرين لسداد الغرامة تبدأ بعد موعد انعقاد لجنة التأديب".

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وكان خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي قال في حواره مع FilGoal.com أن كهربا يواصل في الوقت الحالي جمع مبلغ الغرامة بمساعدة ناديه ويستعد لسدادها وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

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