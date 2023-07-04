خبر في الجول - مكافحة المنشطات تقرر إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:07
كتب : FilGoal
قررت منظمة مكافحة المنشطات المصرية إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي.
محمد هلال
النادي : البنك الأهلي
وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي تسلم خطابا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال لاعب وسط الفريق لمدة 6 أشهر بسبب إيجابية عينته.
وأن النادي ينوي الاستئناف على القرار لتخفيض العقوبة استنادا لعدم تعمد تناول عقاقير منشطة.
محمد هلال البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم الجاري مع البنك الأهلي 28 مباراة في الدوري وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
ولم ينضم محمد هلال لقائمة البنك الأهلي في آخر مباراتين في الدوري المصري.
ويلعب البنك الأهلي ضد غزل المحلة يوم 10 يوليو الجاري في الجولة 33 من الدوري المصري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.
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