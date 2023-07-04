البرتغالي روماو يقود فاركو

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 15:42

كتب : عمرو نبيل

برونو روماو مدرب فاركو المحتمل

أعلن نادي فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو يفكر في التعاقد مع برونو روماو المدرب البرتغالي المساعد للفريق سابقا في عهد روي أجواش مدربهم السابق في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب النادي عبر حسابه على إنستجرام "رحبوا معنا بمدربنا الجديد برونو روماو".

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وسيكون لـ برونو روماو فرصة للاستمرار رفقة الجهاز الفني الجديد للموسم المقبل، أو أن يشغل منصب آخر.

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كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تولي أحمد خطاب منصب مدرب فاركو مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد، وهو الذي يقود المران منذ أمس الاثنين.

وسيصل برونو روماو خلال ساعات، وربما يتواجد في المدرجات لمتابعة مباراة الفريق أمام المصري يوم الأحد المقبل.

برونو روماو عمل كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

ورحل طارق العشري عن تدريب فاركو الأحد.

فاركو يحتل حاليا المركز التاسع في بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، وقد ودع بالفعل بطولتي كأس مصر، وكأس الرابطة المصرية.

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