خبر في الجول - فاركو يحاول التعاقد مع صلاح باشا

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

يحاول نادي فاركو التعاقد مع صلاح الدين باشا مهاجم جويجليانو الإيطالي ومنتخب مصر للشباب.

وانضم صلاح باشا إلى فريق جويجليانو أحد دوري الدرجة الثالثة الإيطالي قادما من أودينيزي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو دخل في مفاوضات جادة مع صلاح الدين باشا مهاجم جويجليانو الإيطالي لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

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صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزي تحت 19 عاما في 38 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 5.

وفي يناير الماضي أعلن جويجليانو تعاقده بشكل نهائي مع صلاح الدين باشا.

صلاح باشا كان أحد لاعبي قطائع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى أودينيزي الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما غاب عن المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في شهر فبرايرالماضي.

وحرمت الإصابة صلاح باشا من قيادة الهجوم الفراعنة في البطولة التي ودعها منتخب الشباب من دور المجموعات.

صلاح الدين باشا فاركو
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