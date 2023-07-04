ذا أثليتك: ألكانتارا يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا × ليفربول - تشيلسي

رفض تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول عرضا ضخما للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي بحسب شبكة "ذا أثليتك".

ويمتد عقد تياجو ألكانتارا مع ليفربول حتى صيف 2024.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن ألكانتارا رفض عرضا ضخما من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضحت التقارير اللاعب الإسباني يرغب في البقاء ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية عقده بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن تواصل الأندية السعودية جاء مع وكلاء ألكانتارا دون إرسال عروض رسمية لنادي ليفربول.

في المقابل أوضحت "سكاي سبورتس" أن ليفربول لا يمانع رحيل تياجو ألكانتار مقابل الحصول على مبلغ مالي بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 28 مباراة فقط مع الريدز هذا الموسم.

الدولي الإسباني صنع هدفا وحيدا هذا الموسم ولم يسجل.

وعانى تياجو في موسمه الثالث مع ليفربول، باستمرار من مشاكل اللياقة البدنية، وأنهى الموسم المنصرم بأدنى عدد من المباريات.

وبشكل عام خاض تياجو 97 مباراة بقميص ليفربول وسجل 3 اهداف وصنع 6 آخرين.

لاعب برشلون وبايرن ميونيخ السابق سبق له الحصول على دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الألماني 7 مرات.

ألكانتارا ليفربول الدوري السعودي
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