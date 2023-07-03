هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات بيراميدز مع إمام عاشور وطارق حامد

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز حقيقة مفاوضات ناديه مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي.

وتحدث هاني سعيد عن المنافسة في الدوري المصري وكذلك دوري أبطال إفريقيا ومستقبل إبراهيم عادل ووليد الكرتي وبلاتي توريه مع بيراميدز.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "لقب الدوري لم يحسم بشكل رسمي، بالتأكيد المنافسة صعبة والأمور ليست في إيدينا ولكننا نلعب حتى يتم حسم الأمور".

وأضاف "لا نعرف متى سنلعب نصف نهائي كأس مصر حتى نحدد موعد راحة اللاعبين، كما أننا لا نعرف هل سنشارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا أم لا".

وواصل "إذا كان بيراميدز سيلعب الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا سيكون في منتصف شهر أغسطس وبالتالي لن نستطيع منح اللاعبين إجازة طويلة".

وأردف "لم يتم حسم أمر المهاجم الجديد حتى الآن، ولا يوجد أي حديث عن رحيل بلاتي توريه".

وشدد "لا توجد أي مفاوضات من بيراميدز مع إمام عاشور".

وأوضح "بعض اللاعبين يزج باسم بيراميدز حتى يزيد من سعره في المفاوضات مع الأندية الأخرى ولا أتحدث هنا عن إمام عاشور".

وأكد "إمام عاشور من اللاعبين المميزين وسيكون إضافة لأي فريق".

وأفصح "لا يوجد أي مفاوضات مع طارق حامد وهو لا يزال مرتبطا بتعاقد مع ناديه السعودي".

واستكمل "وليد الكرتي لن يرحل عن بيراميدز، هو لاعب مهم وكبير بالنسبة لنا ويشعر بالسعادة معنا".

وأتم تصريحاته "لم يصل لنا أي عروض رسمية أو محلية لـ إبراهيم عادل وأتمنى أن يحترف في أوروبا".