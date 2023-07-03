طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

عبر طارق مصطفى عن سعادته بالفترة التي قضاها مع نادي أولمبيك أسفي المغربي كمدير فني للفريق.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد جدا بتجربتي مع نادي أولمبيك أسفي المغربي لمدة موسم ونصف وكل التقدير والإحترام للإدارة والجمهور".

وأضاف "الموسم كان مختلف واستثنائي والجميع اجتهد رغم أن إمكانيات النادي لا تقارن مع الوداد والرجاء وباقي الأندية الكبيرة لكن الأمر كان بالنسبة لي كتحدي أن نحقق هذا الإعجاز والمشاركة في بطولة الكونفدرالية أو العربية".

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وأتم تصريحاته "كنت لا أريد الرحيل عن أولمبيك أسفي بالعكس كنت أتمنى الاستمرار ولكن يجب تدارك السلبيات وتدعيم الفريق من أجل الظهور بشكل جيد في البطولات الثلاثة الموسم المقبل".

وأنهى نادي أولمبيك أسفي الدوري المغربي في المركز الرابع وينتظر نهاية كأس العرش لتحديد مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية أو البطولة العربية.

وتشير التقارير الصحفية المغربية إلى اقتراب طارق مصطفى من تولي تدريب المغرب الفاسي مع بداية الموسم الجديد.

طارق مصطفى الدوري المغربي
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