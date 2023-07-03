أول المتأهلين لنصف النهائي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بثلاثية

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

حقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بربع نهائي كأس مصر.

وسجل ثلاثية بيراميدز في المباراة كل من إسلام عيسى الذي أحرز هدفين وفخري لاكاي.

الفوز أهل بيراميدز لدور نصف النهائي ليكون أول المتأهلين لذلك الدور في البطولة.

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وسيلعب بيراميدز في نصف النهائي ضد الفائز من الزمالك والمقاولون العرب.

التشكيل

قاد إسلام جابر خط هجوم البنك الأهلي في المباراة، بينما لعب بيراميدز بثلاثي هجومي.

أحداث المباراة

كاد بيراميدز أن يتقدم بعد 23 ثانية من بداية المباراة ولكن وليد الكرتي سدد بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة نجح بيراميدز في تسجيل الأول عن طريق إسلام عيسى بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وتألق أحمد الشناوي ومنع كريم بامبو من تسجيل الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ومنعت العارضة فرصة تسجيل الثاني لبيراميدز في الدقيقة الـ 36 برأسية من علي جبر.

وحصل مصطفى فتحي على ركلة جزاء بعد دفع من موسى ديوارا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وبعد العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لديوارا لاعتبار مصطفى فتحي منفردا بالمرمى.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني من ركلة الجزاء بنجاح.

وفي الشوط الثاني أنهى إسلام عيسى ثلاثية بيراميدز في الدقيقة الـ 6 مستغلا تمريرة من محمد الشيبي.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 10 يوليو في الجولة الـ 33 من الدوري المصري.

البنك الأهلي بيراميدز كأس مصر
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