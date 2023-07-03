قائمة الزمالك - غياب نبيل عماد وشلبي.. وعودة سامسون ومنسي لمواجهة المقاولون

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستلعب ضد المقاولون.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر 2023.

وشهدت القائمة غياب كل من نبيل عماد ومصطفى شلبي، كما استمر غياب محمد عواد.

وعاد سامسون أكينيولا وناصر منسي للقائمة بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – أحمد محمود.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد حسام "بيسو" – عمرو السيسي – سيد عبد الله – أحمد سيد "زيزو" – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – سامسون أيكينولا – علي ياسر.

الزمالك كان قد فاز في دور الـ 32 على بروكسي وانتصر في دور الـ 16 على فاركو.

وانتصر المقاولون على الحمام وعلى سيراميكا كليوباترا.