حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 20:36

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد طارق - حارس فيوتشر

نفى محمد طارق حارس مرمى فيوتشر أن يكون وجه أي إساءة لـ محمود عبد المنعم "كهربا" خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري والتي أقيمت في ملعب السلام.

وقال محمد طارق لـFilGoal.com: "لم أوجه أي شتائم إلى كهربا وأي صوت سُمع في مقطع الفيديو ليس لي".

أخبار متعلقة:
السقا: فيوتشر يعاني من إهدار الوقت واتفق مع كولر.. وسبب تراجع النتائج أحمد عاطف: فيوتشر ثالث الدوري ولا ينافس على الهبوط ليهدر الوقت كما صرح كولر فيوتشر ينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي

وأضاف "انتقلت إلى فيوتشر من الأهلي وأحترم كل لاعبي الفريق الأحمر وتربطني علاقة صداقة قوية مع كهربا وهو من أفضل اللاعبين في مصر حاليا".

ولم يشارك محمد طارق في مباراة الأهلي وظل على مقاعد البدلاء.

ويعد محمد طارق الحارس البديل في فيوتشر لـ محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي.

وانضم محمد طارق لصفوف فيوتشر بعدما رحل عن الأهلي بداية موسم 2021-2022.

محمد طارق الأهلي فيوتشر كهربا الدوري المصري
نرشح لكم
مياشر كأس مصر - البنك الأهلي (0)-(3) بيراميدز.. جوووول ثاالث خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع "مش هتاخد غير نصيبك".. ظاهرة إهدار الوقت في الدوري المصري مران الأهلي - السولية يبدأ الجري حول الملعب تشكيل كأس مصر - مصطفى فتحي أساسي مع بيراميدز.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي خبر في الجول - أحمد خطاب يقود فاركو لنهاية الدوري خلفا لـ العشري العشري لـ في الجول: فوجئت بإقالتي من تدريب فاركو.. وسأدرس العروض بعد فترة راحة فيديو نادر - مسابقة بين محمود ياسين وحسن شحاتة حول سنة إنشاء النادي الأهلي
أخر الأخبار
زميل مرموش السابق.. دورتموند يضم فيليكس نميتشا 7 دقيقة | ميركاتو
حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مياشر كأس مصر - البنك الأهلي (0)-(3) بيراميدز.. جوووول ثاالث ساعة | الكرة المصرية
بالفوز على الاتصالات.. صعود بروكسي لدوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع ساعة | الكرة المصرية
"مش هتاخد غير نصيبك".. ظاهرة إهدار الوقت في الدوري المصري ساعة | تقرير في الجول
مران الأهلي - السولية يبدأ الجري حول الملعب 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل كأس مصر - مصطفى فتحي أساسي مع بيراميدز.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري