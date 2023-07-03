حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي

نفى محمد طارق حارس مرمى فيوتشر أن يكون وجه أي إساءة لـ محمود عبد المنعم "كهربا" خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري والتي أقيمت في ملعب السلام.

وقال محمد طارق لـFilGoal.com: "لم أوجه أي شتائم إلى كهربا وأي صوت سُمع في مقطع الفيديو ليس لي".

وأضاف "انتقلت إلى فيوتشر من الأهلي وأحترم كل لاعبي الفريق الأحمر وتربطني علاقة صداقة قوية مع كهربا وهو من أفضل اللاعبين في مصر حاليا".

ولم يشارك محمد طارق في مباراة الأهلي وظل على مقاعد البدلاء.

ويعد محمد طارق الحارس البديل في فيوتشر لـ محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي.

وانضم محمد طارق لصفوف فيوتشر بعدما رحل عن الأهلي بداية موسم 2021-2022.