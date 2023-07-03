انتهت كأس مصر - البنك الأهلي (0)-(3) بيراميدز

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2023.

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نهاية المباراة

ق60. جوووول ثالث لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بعد عرضية من الشيبي ليتابعها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. جوووول الثااني لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي من ركلة جزاء.

ق50. بطاقة حمراء لموسى ديوارا لاعب البنك الأهلي بعد العودة للفيديو.

ق47. ركلة جزاااء ليراميدز بعد دفع موسى ديوارا لمصطفى فتحي.

ق36. العارضة تمنع الهدف الثاني لبيراميدز برأسية من علي جبر.

ق8. تسديدة من كريم بابمو والشناوي يتألق.

ق3. جووووول أول لبيراميدز عن طريق إسلام عيسى بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق1. الهدف الأول يضيع من وليد الكرتي بعد عمل جماعي رائع عقب انطلاق المباراة ولكنه سدد بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كأس مصر بيراميدز البنك الأهلي
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