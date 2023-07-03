مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا

أعرب روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مواجهة غينيا ستكون بوابة أول أحلام الفريق.

وحال تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يحسم الفريق بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "نتمنى مواصلة العبور، فمواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا بالتأهل إلى أولمبياد باريس ثم النهائي الإفريقي".

وشدد "مواجهة غينيا ستكون صعبة جدا خاصة بعد ما أصبحنا أربعة منتخبات في البطولة، المهمة صعبة للغاية ونبدأ التجهيز اليوم".

وكشف ميكالي "لا نمتلك سوى فترة قصيرة للتجهيز لكننا نتطلع لعمل كل شيء ممكن، وغينيا حصلت على ميزة يوم زيادة في التحضير لأنهم لعبوا قبلنا بيوم".

وتابع "نتمنى أن يحالفنا الحظ أمام غينيا فهم منتخب قوي وعنيد، الكلام الإيجابي علينا يرفع معنوياتنا ونتمنى تحويل أحلام الجماهير إلى حقيقة".

وأضاف "تواجد أربعة لاعبين من مصر في التشكيل المثالي بدور المجموعات انتصار لكل أفراد المنتخب واستحقاق لكل اللاعبين الذين منحوا زملائهم الأربعة فرصة التواجد".

وتواجد الرباعي حمزة علاء وإبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل في قائمة أفضل لاعبي مرحلة دور المجموعات.

وواصل ميكالي "قوام المنتخب الأولمبي 23 لاعبا والجميع جاهز، نتعهد للجمهور المصري ببذل قصارى جهدنا في هذه المباراة، ولا يوجد لدي فارق بين لاعب أساسي وبديل".

واختتم المدرب تصريحاته "لأن مصر دولة كبيرة وجمهورها عظيم فيوجد علينا ضغط لتحقيق طموحات المصريين، لكننا كجهاز فني نحول هذا الضغط إلى ضغط إيجابي".