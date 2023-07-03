الزمالك لـ في الجول: بلحاج أبلغنا بعودته إلى القاهرة الثلاثاء

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

مران الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك عن عودة أحمد بلحاج غدا الثلاثاء.

أحمد بلحاج

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان بلحاج قد استغل عطلة عيد الأضحى وسافر إلى بلاده، لكنه تأخر عن موعد عودته.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "أحمد بلحاج تواصل معي وأبلغني بعودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء".

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وتابع "اللاعب تأخر في عودته بسبب مرضه وكشف لي عودته للانتظام في تدريبات الزمالك".

وكان الزمالك قد تعاقد مع بلحاج من أسوان في يناير الماضي حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بـ 10 ملايين جنيه.

واستقر الزمالك على عدم تفعيل بند الشراء وعودة اللاعب إلى أسوان بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مسابقة الدوري أمام كل من فيوتشر والأهلي وفاركو قبل أن يخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

وخاض بلحاج مع الزمالك تسع مباريات في جميع المسابقات بواقع 378 دقيقة.

وساهم المغربي الإسباني في أربعة أهداف، إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وشارك بلحاج في مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة وخاض الشوط الثاني باللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

الزمالك الدوري المصري أحمد بلحاج
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