عودته من الاعتزال ليست مؤقتة.. كريستال بالاس يعلن استمرار هودسون

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

روي هودسون - الصورة من موقع coachesvoice

أعلن كريستال بالاس استمرار روي هودسون في منصب المدير الفني للموسم الجديد 2023 - 2024.

وتولى روي هودسون قيادة كريستال بالاس في 21 مارس الماضي كمدير فني مؤقت للفريق بصورة مؤقتة.

صاحب الـ 75 عاما كان قد ألمح لاعتزال التدريب بعد بنهاية الموسم قبل الماضي عندما قاد واتفورد خلال فترة مؤقتة.

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ونجح هودسون في قيادة كريستال بالاس واختتم معهم الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة.

وكان هودسون قد تولى قيادة الفريق بعد إقالة باتريك فييرا الذي فشلر في تحقيق أي فوز خلال عام 2023.

هودسون نجح في تحقيق خمسة انتصارات من عشر مباريات خاضهم مع كريستال بالاس في آخر الموسم الماضي وتعادل ثلاث مرات وخسر في مناسبتين.

هودسون تولى تدريب كريستال بالاس للمرة الثانية خلال مسيرته بعد أن تولى قاد الفريق منذ عام 2017 حتى 2021.

ولم يتمكن هودسون من إنقاذ واتفورد من الهبوط في الموسم الماضي.

وخلال ولايته الأولى قاد هودسون فريق كريستال بالاس في 162 مباراة حقق خلالهم الفوز في 54 مباراة وتعادل في 36 وخسر 72 مباراة ونجح في قيادة الفريق لتجنب الهبوط لأربع مواسم متتالية.

روي هودسون بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في كريستال بالاس عام 1965، قبل أن يعتزل اللعب عام 1976.

في نفس العام، بدأ هودسون مسيرته التدريبية الطويلة، وكانت أولى محطاته الكبيرة عام 1995 رفقة إنتر ميلان، إذ حصل معهم على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

هودسون في مسيرته تولى أيضا تدريب منتخب الإمارات بين 2002 إلى 2004، وفنلندا من 2006 إلى 2007.

وكانت العودة إلى إنجلترا عبر فولام عام 2007، حيث استمر معهم حتى 2010 وحصل مجددا على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحطة الأكبر على صعيد الأندية بعدها رفقة ليفربول بموسم 2010-2011، قبل تولي تدريب وست بروميتش ألبيون في موسم 2011-2012.

روي هودسون بعد ذلك تولى تدريب منتخب إنجلترا في أكبر مناصبه التدريبية، واستمر معهم من 2012 إلى 2016، حيث قادهم في يورو 2012 وكأس العالم 2014، ويورو 2016.

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