السقا: فيوتشر يعاني من إهدار الوقت واتفق مع كولر.. وسبب تراجع النتائج

نفى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن يكون فريقه قد تعمد إهدار الوقت أمام الأهلي.

وأوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري بتعادل سلبي بين الفريقين.

وقال عبد الظاهر السقا عبر قناة صدى البلد: "مواجهة فيوتشر أمام الأهلي كانت ممتعة فنيا، وكل فريق كان يرغب في حصد الثلاث نقاط لأهداف مختلفة، نحن نرغب في الحفاظ على المركز الثالث والأهلي كان يريد حسم اللقب مبكرا".

وكشف "منذ ضمان تواجدنا في المراكز الأربعة الأولى، بدأت النتائج في التراجع خاصة أننا الفريق الوحيد تقريبا الذي لم يحصل على راحة منذ الموسم الماضي وهو ما تسبب في إجهاد وإصابات".

وأوضح السقا "نلعب في غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب إصابات، وعلى سبيل المثال سعد سمير ومحمود مرعي ومحمود رزق وهم ثلاثي الدفاع الأساسي".

وشدد المدير الرياضي "أرى فيوتشر ناجح بكل المقاييس الحمد لله، نتواجد منذ عامين فقط وحققنا أهدافنا ونتواجد في بطولة قارية للموسم الثاني على التوالي".

وبسؤاله عن عروض الرحيل لعلي ماهر أجاب "تركيزنا في الموسم الحالي فقط، ولا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تلك الأمور والدوري لم ينته حتى الآن".

وتابع "الموافقة على عروض اللاعبين أمر يعود إلى مجلس الإدارة، وحتى الآن لا تفريط في القوام الأساسي للفريق".

أما عن تصريحات كولر فأوضح "كانت لدينا إصابات حقيقية ولم يسقط جنش على سبيل المثال لإهدار الوقت، مهند لاشين يشارك بأنف مكسورة وهشام عادل لا يزال يعاني من الإصابة حتى بعد اللقاء بالإضافة لإصابة أخرى لغنام محمد في السمانة".

وأضاف "فيوتشر يعاني من إهدار التوقيت في المباريات، والمدربون الأجانب دائما ما يشتكون من إهدار الوقت واتفق مع كولر في ذلك ولكن فيوتشر لم يفعل نفس الأمر".

وكان كولر قد انتقد ظاهرة إهدار الوقت المتكررة في الدوري المصري ووجه رسالة إلى القائمين على الكرة في مصر هل يريدون ذلك؟

أما عن الأهداف الملغية فأوضح "هدف أحمد عاطف ما أراه هو صحيح، ولكن هناك تقنية فيديو طالما قالت غير صحيح إذا فهو كذلك والقرار يؤخذ في ثواني، ولا يمكنني الحكم على هدف ياسر إبراهيم أيضا لأنني لم أراه سوى في الملعب".

واختتم السقا تصريحاته "مجلس إدارة فيوتشر لم يتخذ قراره بشأن محمد رضا بوبو وعرض الأهلي، وأتوقع عند اتخاذ القرار النهائي سيتم الاجتماع بي وبعلي ماهر لمناقشة الأمر".