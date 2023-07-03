عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب

أعرب عبد الرحمن عاطف مهاجم منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا مساء غدا الثلاثاء في نصف النهائي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة إلى أولمبياد باريس بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقا أمام رابع آسيا.

وقال عبد الرحمن عاطف عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعداء بالتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وتابع "سعداء أيضا بما حققناه حتى الآن وسنبدأ التركيز على الخطوة المقبلة".

وتأهل منتخب مصر كأول مجموعته بعد فوزين على مالي والجابون وتعادل أمام النيجر.

وشدد عاطف "مواجهة غينيا ستكون صعبة وسنركز أكثر من أجل تخطي تلك المباراة لحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس أولا ثم التركيز على اللقب".

واختتم عبد الرحمن عاطف تصريحاته "الكل جاهز للمشاركة في أي وقت ونجري استشفاء بشكل جيد، وهدفنا تخطي غينيا أولا ثم بعد ذلك التفكير في اللقب".

وحافظ منتخب مصر الأولمبي على نظافة شباكه في المباريات الثلاثة بدور المجموعات.