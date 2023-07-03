موعد مباريات الإثنين 3 يوليو 2023.. بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس مصر
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 10:20
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو 2023.
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كأس مصر
يلعب البنك الأهلي أمام بيراميدز في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع النهائي.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق أمير محروس.
وتعتبر تلك المباراة هي أولى لقاءات منافسات ربع النهائي.
وكان بيراميدز قد حصد وصافة النسخة الماضية.
دوري المحترفين
يلعب فريق المصرية للاتصالات أمام بروكسي في تمام السادسة مساء على استاد الإسكندرية.
وتقام الدورة الثلاثية بين فرق بروكسي والمصرية للاتصالات والمنيا.
وأقيمت مباراة واحدة كانت بين بروكسي والمنيا وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وتختتم المباريات يوم 9 يوليو المقبل بمواجهة بين المنيا والمصرية للاتصالات.
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