بعد التعادل مع فريق البدري.. رئيس المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب ويطالب بمراقبة مكالماتهم

فتح أحمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي النار على لاعبي فريقه، متهما بعضهم بالتلاعب في نتيجة مباراة الفريق أمام الصفاقسي في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقال البلي في تصريحاته لإذاعة المنستير: "أنا على تواصل مع المحامين لتتبع كل المحادثات الهاتفية التي أجراها اللاعبون أو تلقوها، لمعرفة ما إذا كان هناك تلاعب بنتيجة المباراة".

وأضاف "حدثت اتصالات مع بعض اللاعبين، وأعلمني بذلك لاعبون آخرون قبل المباراة، فيما اكتفى البعض بالصمت".

وأوضح "يجب أن يأخذ النادي حقه أيا يكن اسم اللاعب أو الإداري الذي له علاقة بأي جهة يهمها المركز الثاني أو الثالث، المؤهلين للمشاركة الإفريقية".

واختتم "طريقة فقدان التأهل إلى البطولات الإفريقية غير مقبولة".

ماذا حدث؟

دخل الاتحاد المنستيري الجولة الأخيرة في المركز الثاني متقدما بفارق المواجهات المباشرة على الترجي، وكان بحاجة للفوز ليحسم المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

ولكن الفريق تعادل مع الصفاقسي، ليأخذ الترجي المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال خلف النجم الساحلي بطل المسابقة، فيما ارتقى الإفريقي للمركز الثالث، ليتأهل إلى الكونفدرالية رفقة الأولمبي الباجي بطل الكأس.

وتعادل الصفاقسي بقيادة المدرب المصري حسام البدري مع الاتحاد المنستيري في الجولة الأخيرة بهدف لكل فريق.