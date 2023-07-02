لأجل وشم جيرارد.. ليفربول يعلن تعاقده مع سوبوسلاي

أعلن ليفربول الإنجليزي رسميا عن تعاقده مع المجري دومينيك سوبوسلاي نجم لايبزج الألماني.

وبحسب عدة مصادر إعلامية، فإن ليفربول فعل الشرط الجزائي المقدر بـ 70 مليون يورو في عقد اللاعب، الذي وقع لـ 5 سنوات مع ليفربول.

وقال سوبوسلاي لموقع الريدز الرسمي: "الأيام الأربعة الأخيرة كانت طويلة للغاية، ولكني في النهاية هنا. أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار".

وأضاف "إنه ناد تاريخي بلاعبين جيدين ومدرب جيد للغاية، بالنسبة لي من المثالي أن آخذ خطوة في ناد كهذا".

وقدم ليفربول لاعبه الجديد في فيديو مدته 15 ثانية، استعرض خلاله مسقط رأسه ورحلته كلاعب والرقم الجديد الذي سيرتديه مع الفريق، وهو الرقم 8.

وقال سوبوسلاي أيضا لموقع ليفربول: سأرتدي الرقم 8.. فأنا أملك وشما من ستيفن جيرارد".

الوشم المقصود هي مقولة منسوبة لـ جيرارد: "الموهبة نعمة إلهية، ولكنها بدون الإرادة القوية والتواضع لا تساوي شيئا".

وبذلك أصبح دومينيك سوبوسلاي ثاني صفقات ليفربول بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر نجم وسط برايتون السابق.

ونشأ اللاعب في فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وبدأ احترافيا مع فريق لايفيرينج النمساوي أيضا في يوليو 2017، حيث سجل 10 أهداف في 33 مباراة.

وبعودته إلى سالزبورج، سجل 26 هدفا في 83 مباراة، منهما مباراتين لعبهما ضد ليفربول نفسه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وفاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في الدوري النمساوي لنفس الموسم.

وانتقل سوبوسلاي إلى لايبزج في يناير 2021، ولكن الإصابة أجلت انطلاقته إلى الموسم التالي، ومنذ ذلك الوقت لعب 91 مباراة مع الفريق الألماني، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 22، وتوج بكأس ألمانيا مرتين على التوالي في 2022 و2023.

أما على الصعيد الدولي، يملك اللاعب 32 مباراة و7 أهداف مع المجر، منذ بدايته في مارس 2019 ضد سلوفاكيا.

كما تم انتخاب سوبوسلاي قائدا للمجر في نوفمبر 2022 بتصويت الزملاء والمدرب ماركو روسي.