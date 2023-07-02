تقرير تركي: الزمالك يرفض عرضا من بشكتاش لضم زيزو

الأحد، 02 يوليه 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

احتفال أحمد زيزو بهدفه في شباك غزل المحلة

أوضحت تقارير تركية أن نادي الزمالك رفض عرضا من نادي بشكتاش لضم أحمد سيد "زيزو" هذا الصيف.

وذكرت جريدة فوتوسبور التركية أن إدارة بشكتاش التقت بوكيل زيزو وعرضت ضمه براتب ضخم أكثر مما يتقاضاه مع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن بشكتاش أغرى زيزو بفرصة اللعب في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وهو ما لم يجربه خلال فترة احترافه مع ليرس البلجيكي وناسيونال ماديرا وموريرينسي البرتغاليين.

أخبار متعلقة:
تقرير دنماركي يوضح موقف إمام عاشور مع ميتيلاند بين الرحيل والبقاء تقرير: حمد الله يتلقى 3 عروض سعودية ولكن بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم دي خيا

وأفاد التقرير بأن إدارة الزمالك رفضت العرض التركي مما أثار غضب زيزو، وهو ما ظهر مع تبديله بين شوطي مباراة غزل المحلة قبل أيام.

قبل أيام، كشف مصدر مقرب من زيزو نجم الزمالك عن عدة عروض وصلته في الآونة الأخيرة للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "زيزو تلقى عرضين حتى الآن من الدوري التركي. أحدهما من أضنة سبور والآخر من أحد الفرق الثلاثة الأوائل".

وأضاف "اللاعب أمامه عروض أخرى من السعودية والإمارات وقطر".

وأوضح "موقف زيزو واضح، فهو يحترم تعاقده مع الزمالك، والنادي هو صاحب القرار".

من جانبه رد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على هذه الأنباء.

وقال السيد في تصريحاته لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم تصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع زيزو".

وأوضح "إذا وصلت هذه العروض، فليس لدينا أي نية لبيع اللاعب هذا الصيف".

ويمتد عقد زيزو مع نادي الزمالك بعد تجديده الأخير حتى صيف 2025، ويبقى فيه عامين.

وتوج زيزو مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين على التوالي في 2020-2021 و2021-2022.

كما فاز بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.

زيزو الزمالك بشكتاش
نرشح لكم
سيتي يعير مهاجمه الشاب إلى هال خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم دي خيا قد يجتمعان مع ميسي من جديد.. سبورت: راموس وألبا يقتربان من إنتر ميامي منافس الزمالك - النصر يعلن رحيل الثنائي المحترف مصدر من بيراميدز لـ في الجول يكشف حقيقة طلب الكرتي الرحيل إلى الأهلي مصدر من زد لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع شادي حسين خبر في الجول - إسلام عطية مستمر مع المصري لـ 4 مواسم
أخر الأخبار
تقرير تركي: الزمالك يرفض عرضا من بشكتاش لضم زيزو 33 دقيقة | ميركاتو
مالك إنتر ميامي يتحدث عن مفاوضات النادي مع ألبا وسواريز 34 دقيقة | أمريكا
تقرير دنماركي يوضح موقف إمام عاشور مع ميتيلاند بين الرحيل والبقاء ساعة | المحترفون
تقرير: حمد الله يتلقى 3 عروض سعودية ولكن ساعة | السعودية
بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الجابون الأولمبي: الطرد أثر علينا أمام منتخب مصر القوي ساعة | منتخب مصر
اليوم انطلاق أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد 2 ساعة | الكرة المصرية
محمود صابر: نستهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.. وعبد الله السعيد قدوتي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك