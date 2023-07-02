يطارد أزارو وفلافيو.. رقمان ينتظرهما مابولولو في الدوري المصري

الأحد، 02 يوليه 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف مابولولو أمام طلائع الجيش

يطارد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري رقمي وليد أزارو وأمادو فلافيو ثنائي الأهلي السابق في الدوري المصري.

وسجل مابولولو ثنائية للاتحاد ضد حرس الحدود في الجولة 32 من الدوري ورفع رصيده لـ 16 هدفا في المسابقة متصدرا ترتيب الهدافين. (طالع ترتيب الهدافين)

وأصبح أمام الأنجولي رقمين: أن يصبح أكثر أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري، وأن يصبح أكثر لاعب من أنجولا تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري.

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ويعد المغربي وليد أزارو هو أكثر لاعب محترف تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري برصيد 18 هدفا في موسم 2017-18 مع الأهلي.

ويحتاج مابولولو تسجيل هدفين على الأقل خلال المباريات الـ 3 المتبقية ضد الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي لمعادلة رقم أزارو.

وإليكم ترتيب الهدافين الدوري الأجانب:

موسم 1949-50: السوداني حمدتو أحمد – الترسانة – 10 أهداف

موسم 1999-00: النيجيري جون أوتاكا – الإسماعيلي – 17 هدفا

موسم 2006-07: الأنجولي أمادو فلافيو – الأهلي – 17 هدفا

موسم 2008-09: فلافيو والغاني بابا أركو – الأهلي وطلائع الجيش – 12 هدفا

موسم 2009-10: النيجيري بوبا مينسوا – اتحاد الشرطة – 14 هدفا

موسم 2013-14: الغاني جون أنتوي – الإسماعيلي – 11 هدفا

موسم 2017-18: المغربي وليد أزارو – الأهلي – 18 هدفا

ووصل مابولولو إلى 29 هدفا في الدوري خلال موسمين فقط مع الاتحاد بواقع 13 هدفا موسم 2021-22 و16 هدفا موسم 2022-22.

وبات على بُعد 6 أهداف من أمادو فلافيو ليصبح أفضل هداف أنجولي في تاريخ المسابقة.

ويمتلك فلافيو 35 هدفا جميعها بقميص الأهلي سجلها خلال 4 مواسم بقميص الفريق في الدوري.

وربما لم يتحقق هذا الرقم الموسم الجاري، وسيكون بمقدور مهاجم زعيم الثغر مطاردته حال استمر في الدوري المصري.

ويتصدر الغاني جون أنتوي ترتيب هدافي الأجانب في تاريخ الدوري المصري برصيد 77 هدفا سجلها مع الأهلي والإسماعيلي ومصر للمقاصة وبيراميدز.

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