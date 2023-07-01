ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يبتعد بالصدارة قبل جولتين على النهاية

السبت، 01 يوليه 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

ابتعد كريستوفر مابولولو في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بتسجيله ثنائية ضد حرس الحدود قبل جولتين على نهاية المسابقة.

أجوستينيو مابولولو

النادي : الاتحاد السكندري

الدوري المصري

وسجل الأنجولي ثنائية في المباراة التي انتهت بتعادل قاتل مع حرس الحدود في آخر لقاءات الجولة 32 من الدوري.

ووصل مابولولو للهدف الـ 16 في الدوري هذا الموسم ليبتعد بفارق 4 أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

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وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

1- كريستوفر مابولولو (الاتحاد) - 16 هدفا.

2- محمد حمدي زكي (أسوان) - 12 هدفا.

3- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - 10 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 10 أهداف.

4- محمد شريف (الأهلي) - 9 أهداف.

4- جون أوكلي (المقاولون) - 9 أهداف.

4 - أحمد أمين قفة (إنبي) - 9 أهداف.

4 - سمير فكري (الداخلية) - 9 أهداف.

4 - محمد الشامي (الإسماعيلي) - 9 أهداف.

4 - فاخري لاكاي (بيراميدز) - 9 أهداف.

5- رزقي حمرون (فاركو) - 8 أهداف.

5- رفيق كابو (إنبي) - 8 أهداف.

5 - أحمد ياسر ريان (سيراميكا) - 8 أهداف.

5- عبد اللطيف جريندو (المصري) - 8 أهداف.

5- كريم بامبو (البنك الأهلي) - 8 أهداف.

5- مصطفى فتحي (بيراميدز) - 8 أهداف.

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