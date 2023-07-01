ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يبتعد بالصدارة قبل جولتين على النهاية

ابتعد كريستوفر مابولولو في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بتسجيله ثنائية ضد حرس الحدود قبل جولتين على نهاية المسابقة.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الدوري المصري

وسجل الأنجولي ثنائية في المباراة التي انتهت بتعادل قاتل مع حرس الحدود في آخر لقاءات الجولة 32 من الدوري.