صراع البقاء - أسوان يتمسك بلعب مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت

أصدر نادي أسوان بيانا رسميا يعلن من خلاله التمسك بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لفرق صراع البقاء والهبوط في نفس التوقيت.

وجاء بيان أسوان كالتالي:

أجرى الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان اتصالا مع عامر حسين المسئول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة للتأكيد على تمسك نادى أسوان بطلبه وحقه فى إقامة مباريات الجولة 34 الأخيرة للأندية المتنافسة على البقاء فى توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وطالب نادى أسوان الرياضى المسئولين عن لجنة المسابقات بالالتزام والحرص على تطبيق البند الذى أعلنته إدارة المسابقات مع إعلان مواعيد الجولتين الأخيرتين و الذى نص على أن "يحق لإدارة المسابقات إجراء تعديل فى مباريات يومى 14 / 15 يوليو 2023 إذا إستدعى الأمر بناء على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية".

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إرسال خطابا رسميا لإدارة المسابقات بهذا المضمون لحفظ حقوق نادى أسوان وتمسكه العادل بتطبيق بند تكافؤ الفرص فى مباريات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز.

ماذا حدث؟

قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لن تقام مباريات جميع الفرق التي تصارع على الهبوط في نفس التوقيت خلال آخر جولتين بالدوري المصري".

وأضاف "7 فرق تنافس على الهبوط هي: الداخلية وغزل المحلة وطلائع الجيش وأسوان والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وأضاف "هناك فقط 4 سيارات لتقنية الفيديو وبالتالي ستكون هناك صعوبة لإقامة المباريات في نفس التوقيت إلا في حال وجود مواجهات مباشرة بين الفرق المتنافسة".

وأتم "نفكر أيضا في حلول بديلة".

وبالفعل تم الإعلان عن مواعيد المباريات، حيث ستقام مباريات الجولة 33 بين الـ 7 فرق المتنافسة على الهبوط في نفس التوقيت يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساءً. (طالع التفاصيل)

بينما تباينت مواعيد مباريات الفرق ذاتها في الجولة 34، ولكن أوضح اتحاد الكرة في خطابه للأندية أنه يحق له تعديل مواعيد مباريات يومي 14 و15 يوليو إذا استدعى الأمر بناءً على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية في صراع الهبوط.

موقف صراع الهبوط

ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة (لعب مباراة أقل)

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

سموحة نجى حسابيا بشكل رسمي رغم أن الفارق 4 نقاط فقط، إذ يستحيل أن تؤدي مجموعة النتائج في ظل المواجهات المباشرة إلى تراجعه حتى المركز السادس عشر.

أما البنك الأهلي فهو الأوفر حظا في اللحاق به لابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، ولكن ذلك سيتضح أكثر في الجولة المقبلة لأنه سيواجه غزل المحلة السابع عشر.

البؤرة الرئيسية للصراع تضم من المركز الثاني عشر: سيراميكا (34 نقطة) وحتى السابع عشر: المحلة (32 نقطة)، وبينهما الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية.

الإسماعيلي هو الوحيد الأوفر حظا على الورق لأنه يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي بخلاف آخر مباراتين في عمر المسابقة.

وإليكم المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الأهلي (مؤجل) - الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود