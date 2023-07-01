صراع البقاء.. 7 فرق و4 مواجهات مباشرة قبل خط نهاية الدوري المصري

يستمر اشتعال صراع تفادي الهبوط، إذ تتنافس 7 فرق على النجاة من آخر مقعدين في دوري المحترفين الجديد.

وانتهت فعاليات هذا الصراع في الجولة 32 بتعادل سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش دون أهداف، وفوز الداخلية على المقاولون العرب بهدف دون رد.

وإليكم ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة (لعب مباراة أقل)

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 20 نقطة (هبط رسميا)

سموحة نجى حسابيا بشكل رسمي رغم أن الفارق 4 نقاط فقط، إذ يستحيل أن تؤدي مجموعة النتائج في ظل المواجهات المباشرة إلى تراجعه حتى المركز السادس عشر.

أما البنك الأهلي فهو الأوفر حظا في اللحاق به لابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، ولكن ذلك سيتضح أكثر في الجولة المقبلة لأنه سيواجه غزل المحلة السابع عشر.

البؤرة الرئيسية للصراع تضم من المركز الثاني عشر: سيراميكا (34 نقطة) وحتى السابع عشر: المحلة (32 نقطة)، وبينهما الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية.

الإسماعيلي هو الوحيد الأوفر حظا على الورق لأنه يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي بخلاف آخر مباراتين في عمر المسابقة.

وإليكم المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الأهلي (مؤجل) - الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

الجولة القادمة ستكشف لنا الكثير في موقف الصراع، وستحدد لنا خط النجاة الرئيسي الذي سيحتاجه من سيبقى داخل الدوامة.

أسوان يخوض مباراتيه المتبقيتين ضد فريقين داخل الصراع، وهما طلائع الجيش والداخلية.

الأمر ذاته ينطبق على الداخلية، الذي سيواجه الإسماعيلي وأسوان.

في الجولة 33 ستتحدد أيضا خارطة المواجهات المباشرة (الفاصلة في حال التساوي بالنقاط) التي قد نضطر للجوء لها.

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

غزل المحلة

يتساوى مع الداخلية (فاز كل منهما 2-1)

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتفوق على الإسماعيلي (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام سيراميكا (خسر 3-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع البنك الأهلي، وتعادلا ذهابا 2-2.

الداخلية

يتساوى مع غزل المحلة (فاز كل منهما 2-1)

لم تُحسم بعد مع أسوان (خسر ذهابا 2-1)

يتفوق على طلائع الجيش (فاز 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع الإسماعيلي (خسر ذهابا 3-1)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 3-3 وخسر 3-1)

أسوان

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 2-1)

لم تُحسم بعد مع طلائع الجيش (تعادلا 2-2)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام سيراميكا كليوباترا (خسر 3-2 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

طلائع الجيش

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).

يخسرها أمام الداخلية (خسر 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع أسوان (تعادلا 2-2)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 1-1 وفاز 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)

الإسماعيلي

يخسرها أمام المحلة (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 3-1)

يتساوى مع أسوان (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 1-1 وخسر 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 0-0 وخسر 2-0)

سيراميكا كليوباترا

يتفوق على غزل المحلة (فاز 3-0 وتعادلا 0-0)

يتساوى مع الداخلية (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتفوق على أسوان (فاز 3-2 وتعادلا 1-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 3-1 وفاز 2-1)

البنك الأهلي

لم تُحسم بعد مع غزل المحلة (تعادلا ذهابا 2-2)

يتفوق على الداخلية (تعادلا 3-3 وفاز 3-1)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)

يتفوق على سيراميكا (فاز 3-1 وخسر 2-1)