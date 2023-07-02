كرة طائرة - بعد رحيله.. أحمد سعيد: لن أمثل داخل مصر إلا الأهلي

الأحد، 02 يوليه 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

أحمد سعيد - الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

شدد أحمد سعيد لاعب طائرة الأهلي المنضم لصفوف الخليج السعودي أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي.

أعلن نادي الخليج السعودي للكرة الطائرة التعاقد مع أحمد سعيد لاعب الأهلي حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

وقال سعيد عبر حسابه على إنستجرام: "كل الشكر للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ومجلس إدارته علي الدعم طوال الـ 9 سنوات الماضية التي تشرفت بتمثيل النادي بها.

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وأضاف "التي حقق النادي خلالها أكثر من 15 بطولة ما بين محلية ودولية".

وواصل "اليوم يسعدني أن أعلن عن انتقالي إلى صفوف نادي الخليج السعودي لخوض أولى تجاربي الاحترافية الخارجية".

وأتم "وأخيرا وليس آخرا لن أمثل داخل مصر إلا النادي الأهلي".

وضم النادي السعودي "أفضل ضارب عربي" للاعب الذي يشغل مركز 4 وأشار إلى أرقامه.

وحصد سعيد جائزة أفضل ضارب في البطولة العربية 2022-2023 والبطولة الإفريقية 2017 وأكثر مسجل للنقاط في البطولة الإفريقية للأندية 2018-19.

وجدد سعيد في الصيف الماضي تعاقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم.

ومن ثم نشبت بعد عدة أشهر أزمة اختفاء عقود ثنائي الأهلي أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" من الاتحاد المصري وهو ما يعني أحقية التوقيع لأي ناد. (طالع التفاصيل)

ولعب سعيد الموسم الماضي للأهلي وخسر نهائي الدوري والكأس أمام الزمالك.

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