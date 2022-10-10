مصدر من اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول تطورات اختفاء عقود ثنائي الأهلي.. وموعد القرار

لا يزال صدى اختفاء عقود ثنائي رجال الأهلي للكرة الطائرة من الاتحاد المصري، مستمرا بعد تحويل الأمر إلى النيابة.

وكان قد انتشرت أنباء عن اختفاء عقود ثنائي الأهلي أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" من الاتحاد المصري وهو ما يعني أحقية التوقيع لأي ناد.

وقال مصدر بالاتحاد المصري للكرة الطائرة لـ FilGoal.com: "الأزمة المثارة بشأن اختفاء عقود لاعبين من الأهلي صحيحة".

وأضاف "بالفعل تم معرفة من الذي حصل على تلك العقود من الاتحاد وهو عامل البوفيه، ولكن مازالت أقواله لم تنته في النيابة".

وتابع المصدر "ما حدث بالتأكيد سيكون لمصلحة نادي أو اللاعب، وبالتالي هناك شكوك حول المتهم".

واختتم تصريحاته "قرارنا النهائي بشأن تلك الأزمة سيصدر عقب انتهاء النيابة من التحقيقات".

ورد ثنائي الأهلي على الأزمة المثيرة برد قاطع بشأن الرغبة في الاستمرار بالنادي والاستعداد للتوقيع مجددا إذا صحت أقاويل اختفاء العقود.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إجراء قرعة منافسات الدوري يوم 15 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري للموسم الجديد بداية من يوم 5 نوفمبر المقبل.

ماذا حدث؟

أثيرت أزمة في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عقود ثنائي الأهلي للكرة الطائرة، أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" من الاتحاد المصري.

وكان ثنائي الأهلي قد وقع على عقود تجديدهما مع النادي في أبريل الماضي، وأعلن النادي ذلك بشكل رسمي وقتها.

ولعب سعيد ودولا بشكل طبيعي في مباريات الأهلي الودية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ووضع أحمد سعيد ومحمد عادل حدا للتكهنات المثارة وشدد الثنائي على اللعب داخل صفوف الأهلي الموسم المقبل أيا كانت الأقاويل المنتشرة.

وكشف أحمد سعيد لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية: "جمهور الأهلي العظيم الذي طالما شرفت باللعب لإسعادهم حاملا شعار نادينا الحبيب، خلال الـ48 ساعة الماضية، خرج علينا الكثير من الشائعات التي تشير إلى اختفاء بعض العقود الرسمية من الاتحاد المصري للكرة الطائرة".

وأضاف سعيد "وجب التنبيه لإنهاء الجدال واستكمال فترة الاعداد لبدء موسم جديد قوي لتعويض الإخفاق المحلي الموسم الماضي".

وأوضح "سبق بتاريخ 20 أبريل إعلان النادي الأهلي عن تمديد عقدي لثلاثة مواسم إضافة للموسم الحالي، ليستمر شرف تمثيلي للنادي الأهلي لأربع سنوات أخرى دون أدنى شروط".

وشدد سعيد "في حال تأكيد صحة الشائعات المتداولة سأعيد التوقيع بدون أدنى شك للنادي الأهلي مكتفيا بشرف تمثيله".

واختتم أحمد سعيد حديثه "وأخيرا وليس آخرا لن ألعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي".

ومن جانبه صرح محمد عادل عبر صفحته الرسمية "منعا للشائعات في الفترة المقبلة، أنا جددت عقدي مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات وفي حال صحة الأقاويل المتداولة سأعيد التوقيع بدون شك للأهلي".

وشدد "سأوقع لاستكمال مسيرتي مكتفيا بشرف تمثيلي للنادي الأهلي وإسعاد جمهوره العظيم بتعويض الإخفاق المحلي للموسم الماضي وحصد جميع بطولات الموسم المقبل".

واختتم عادل "أنا على أتم الاستعداد لبدء موسم جديد قوي حاملا لقب أعظم نادي في الكون".