انتهت في أمم إفريقيا تحت 23 عاما - مصر الأولمبي (2)-(0) الجابون.. إلى نصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الجابون في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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وتؤهل البطولة أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة.

بينما يخوض الرابع مباراة الملحق ضد القادم من آسيا.

وإذا تصدر منتخب مصر المجموعة سيلاقي غينيا في نصف النهائي، أما إذا حل ثانيا فسيلاقي المغرب.

ترتيب المجموعة الحالي:

1= مصر: 4 نقاط (+1)

1= النيجر: 4 نقاط (+1)

3- مالي: 3 نقاط (+1)

4- الجابون: 0 (-3)

وتعادل منتخب مصر سلبيا مع النيجر قبل الفوز على مالي بهدف دون رد.

فيما فاز منتخب مالي على الجابون 3-1، وفازت النيجر على الجابون 1-0.

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ق 92 جووووووول أسامة فيصل يسجل الثاني من ركلة الجزاء

ق 86 سقوط مصطفى سعد وركلة الجزاء تراجع من قبل الفيديو

ق 83 جووووول أنهاها محمود صابر.. ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها علي زعزع بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى.

ق 74 تمريرة من إبراهيم عادل وضعت أسامة فيصل في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير سدد كرة ارتطمت بدفاع الجابون ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 73 محمد سمير بدلا من أحمد عاطف قطة

ق 69 تسديدة ضعيفة من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي على مرتين من منتصف مرماه.

ق 64 محمد أشرف بدلا من حاتم سكر

ق 46 نزول علي زعزع ومصطفى سعد بدلا من محمد مغربي ومحمود جهاد

الشوط الثاني

ق 45+4 بيفين لومبير وجان نجونجا بدلا من فلوريس دجاف وساماك نزي.. دجاف خرج غاضبا

ق 45+3 بطاقة صفراء من نصيب محمد مغربي لاعب منتخب مصر بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

ق 43 بطاقة صفراء من نصيب فرانكويس بيكالي حارس مرمى منتخب الجابون بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

ق 42 بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب روي مبونجي لاعب الجابون بعد تدخل قوي على أحمد عاطف.

ق 41 أوري مبولا وثالث إنذارات الجابون

ق 37 ساماكي نزي بانجاما لاعب الجابون انطلق في اتجاه منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه.

ق 33 تسديدة قوية من أدلين إيسانج ماتوتي من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس حمزة علاء بشكل رائع من يسار مرماه.

ق 26 تسديدة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.

ق 17 تسديدة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.

ق 16 بطاقة صفراء من نصيب أدلين إيسانج ماتوتي لاعب الجابون بعد تدخل قوي على حاتم سكر في منتصف الملعب.

ق 12 إنذار للاعب الجابون روي مبونجي بعد تدخل فوي ضد أسامة فيصل

ق 9 نفذت الركلة الركنية بعرضية من إبراهيم عادل إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد مغربي برأسية ضعيفة وصلت سهلة لحارس الجابون.

بداية المباراة