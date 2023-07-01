كرة طائرة - الخليج السعودي يضم أحمد سعيد

أعلن نادي الخليج السعودي للكرة الطائرة التعاقد مع أحمد سعيد لاعب الأهلي حتى صيف 2025.

وضم النادي السعودي "أفضل ضارب عربي" للاعب الذي يشغل مركز 4 وأشار إلى أرقامه.

وحصد سعيد جائزة أفضل ضارب في البطولة العربية 2022-2023 والبطولة الإفريقية 2017 وأكثر مسجل للنقاط في البطولة الإفريقية للأندية 2018-19.

وجدد سعيد في الصيف الماضي تعاقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم.

ومن ثم نشبت بعد عدة أشهر أزمة اختفاء عقود ثنائي الأهلي أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" من الاتحاد المصري وهو ما يعني أحقية التوقيع لأي ناد. (طالع التفاصيل)

ولعب سعيد الموسم الماضي للأهلي وخسر نهائي الدوري والكأس أمام الزمالك.