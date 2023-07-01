تحديد موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر 2023

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي والداخلية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2022-2023.

وأعلن عامر حسين رئيس اللجنة أن المباراة ستقام يوم 30 يوليو الجاري بين الفريقين.

ويأتي ذلك عقب نهاية موسم الدوري المصري. (طالع الجدول بالكامل)

وتتبقى مباراتان في دور الـ 16، الأولى بين المصري وحرس الحدود تقام يوم الأربعاء المقبل.

وتتختم بمباراة الأهلي والداخلية، ويلتقي الفائزان من تلك المباراتين معا في آخر مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وسبق أن تحددت من قبل مواعيد ربع نهائي كأس مصر والتي جاءت كالتالي:

الإثنين 3 يوليو

البنك الأهلي ضد بيراميدز في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

الثلاثاء 4 يوليو

إنبي ضد النجوم في تمام السادسة مساء على استاد بتروسبورت.

الزمالك ضد المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في النهائي.