نيكولاس جاكسون.. دروجبا الجديد في تشيلسي

أصبح السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي وسيحمل على عاتقه الموسم المقبل تسجيل الأهداف لكتيبة ماوريسيو بوكيتينو.

نيكولاس جاكسون النادي : تشيلسي تشيلسي

عاش جاكسون أياما سعيدة في نهاية الموسم المنقضي وعلى إثرها قرر تشيلسي تفعيل شرطه الجزائي مع فياريال الإسباني.

في بداية الموسم المنقضي قال أوناي إيمري مدربه في فياريال: "هو لاعب في مرحلة النضوج، هناك لاعبين عليهم أن ينضجوا في مكان آخر، لكننا نراهن عليه لأن مساهمته عالية".

وأضاف "عليه أن يحصل على الخبرة أمام المرمى وهو مرحلة تعلم، علينا أن نؤسس لاعبين شباب ونراهن عليه".

السنغالي الذي وُلد في جامبيا قيل أنه "نيمار القادم" بسبب سرعته وقدراته على المراوغة ورؤيته أمام المرمى.

وهو ما دفع أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال لضمه لأول مرة لقائمة أسود التيرانجا قبل شهرين من كأس العالم ومن ثم أصبح عنصرا للمنتخب في كأس العالم 2022، لكنه لعب دور البديل.

*أرقام جاكسون موسم 2022-2023 مع فياريال

في يناير الماضي كان جاكسون قريبا من الانتقال لصفوف بورنموث مقابل 26 مليون يورو لكن الصفقة فشلت بسبب وجود إصابة في الركبة خلال الفحص الطبي.

استفاد جاكسون من ذلك وعاد من الإصابة وتألق وأضاف 11 مليون يورو لخزينة الغواصات الصفراء خلال 5 أشهر فقط.

التوهج

في آخر 11 مباراة بالدوري الإسباني سجل 10 أهداف ومنذ الأول من أبريل الماضي لا يوجد لاعب سجل أكثر منه بدون ركلات جزاء.

وفي تلك الفترة حوّل 40% من تسديداته لأهداف بمعدل هدف لكل 90 دقيقة.

الأهداف العشرة التي سجلها جاكسون في تلك الفترة كانت أكثر مما سجل لاعبي تشيلسي في نفس العدد من المباريات. (سجلوا 9 أهداف في 11 مباراة)

خلال موسم 2022-2023 كان جاكسون واحدا من أبرز مواهب الدوري الإسباني.

خاض 46% من عدد الدقائق في الموسم بقميص فياريال بالدوري الإسباني بالتحديد 1599 دقيقة.

ورغم عدد الدقائق القليلة إلا أنه سجل معدل 0.56 هدفا لكل 90 دقيقة بدون احتساب ركلات الجزاء بالإضافة إلى صناعة الأهداف المتوقعة، فحل في المركز السابع خلف ثلاثي إسبانيا الكبير برشلونة وريال مدريد وأتليتكو.

يمتلك جاكسون ميزة إضافية وهي قدرته على السيطرة على الكرة لمسافات والركض بها.

الموسم الماضي في الدوري الإسباني كان جاكسون من بين أفضل من يبدأ الهجمة بنفسه بالركض بالكرة وينهيها بتسجيل هدف أو صناعة.

الموسم الماضي بدأ هجمة بالركض بالكرة انتهت بـ 15 تسديدة سجل منها 7 أهداف وصناعة 12 فرصة محققة منها 3 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم بـ 10 أهداف بمجهود فردي.

فقط فينسيوس جونيور ساهم تهديفيا أكثر منه بـ 12 مساهمة تهديفية الموسم الماضي، لكن جاكسون خاض 1231 دقيقة أقل من الجناح البرازيلي للملكي.

استغل فياريال سرعة اللاعب وقدرته على الاستحواذ على الكرة فوصل متوسط ركض جاكسون بالكرة لـ 13.6 مترا لكل محاولة.

تألق متأخر

برز جاكسون كثيرا في الفترة الأخيرة من الموسم تحت قيادة كيكي سيتيين المدير الفني الذي اعتمد على السنغالي رفقة يريمي بينو وصامويل شيكويزي في الهجوم.

حصل الشاب البالغ 21 عاما على حرية الخروج من منطقة الجزاء والميل يمينا ويسار واستغلال سرعاته لإيذاء الخصوم.

فعندما يتحول فياريال من الدفاع للهجوم تجد سرعة السنغالي تحطم دفاع الخصم.

الصور القادمة تُظهر كيف يكون جاكسون مخيفا عندما تترك له المساحات في خطف دفاعك الخلفي والتي سيستغلها ويسجل كما فعل ضد ألميريا وسيلتا فيجو من قبل.

افتقد تشيلسي المهاجم الهداف الموسم الماضي حيث اعتمد على كاي هافريتز الذي انتقل لأرسنال منذ أيام أكثر في مركز المهاجم.

لم يستفد تشيلسي كثيرا من التمريرات البينية حيث كان تاسع أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في إرسال البينيات بـ 57 تمريرة بينية وصلت منها فقط 23 للمهاجم بنسبة دقة 40%.

*أرقام جاكسون موسم 2022-23 مقارنة بمهاجمي تشيلسي

يجري تشيلسي عملية إحلال وتجديد شاملة للفريق ومع ماوريسيو بوكتينيو وبعد ضم كريستوفر نكونكو من لايبزج فقد يشكل جاكسون ثنائية هجومية قوية تُنسى جمهور ستامفورد بريدج ما شاهدوه الموسم الماضي.

فهل سيكون جاكسون هو ديديه دروجبا الجديد للبلوز؟

المصادر: sky sports – the analyst