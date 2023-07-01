إنتر يؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بضم أونانا

أكد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان الأنباء المثارة حول وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم حارس مرمى ناديه أندري أونانا.

وقال ماروتا في تصريحات للصحفيين خلال تواجده بحفل: "مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بضم أونانا".

واستدرك "لكن هذا قد يؤدي أو لا يؤدي إلى وجودش عرض في الأيام المقبلة".

وأتم "حينما يصل إلينا أي عرض سنقيمه بعناية مع اللاعب"؟

وانتهى تعاقد ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي وأعلن النادي عن وجود مفاوضات للتجديد.

جاء ذلك بعدما كشفت التقارير الصحفية عن موافقة دي خيا على تخفيض راتبه وتوقيعه على العقد قبل أن يتراجع يونايتد ويطالبه بالمزيد من التخفيض وهو ما رفضه الحارس الإسباني.

فيما ذكرت التقارير الأخرى أن إريك تين هاج مدرب يونايتد مهتم بضم أونانا الذي يعرفه جيدا منذ أن عملا سويا في أياكس.