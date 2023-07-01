من ثعلب إلى أسد.. أستون فيلا يضم تيليمانس
السبت، 01 يوليه 2023 - 12:53
كتب : FilGoal
أعلن أستون فيلا رسميا اليوم السبت انضمام يوري تيليمانس قادما من صفوف ليستر سيتي في صفقة انتقال حر.
يوري تيليمانس
النادي : أستون فيلا
وكان اللاعب البلجيكي انتهى تعاقده مع ليستر بنهاية الموسم الماضي والذي شهد هبوط الثعالب إلى الدرجة الأولى.
ولم يذكر النادي مدة التعاقد أو راتب اللاعب صاحب الـ26 عاما.
وكان تيليمانس يلعب في صفوف ليستر منذ يناير عام 2019 معارا لموسم قبل تحويل انتقاله إلى نهائي بعد ذلك بستة أشهر.
ومع ليستر خاض تيليمانس 195 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 26 آخرين.
وتوج تيليمانس مع ليستر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.
وقال تيليمانس لموقع ناديه الجديد: "عندما تحدثت مع المدرب وعرفت طموحه وشغفه وطريقته في إدارة الفريق كل ذلك أبهرني وجعلني أقرر الانضمام للفريق".
وأردف "هذا نادي كبير وأنا متحمس حقا".
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