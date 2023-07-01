دومينيك سوبوسلاي.. اللاعب المثالي لـ ليفربول

في الساعة الأخير المنصوص عليها في تعاقده، فعّل ليفربول بند الشرط الجزائي في تعاقد دومينيك سوبوسلاي مع لايبزج، وسيحصل على خدمات واحد من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا.

دومينيك سوبوسلاي النادي : لايبزج ليفربول

70 مليون يورو ربما تكون رقما ضخما لكنها ستعزز من قوة خطوة وسط ليفربول لسنوات عدة عقب انضمامه المرتقب رفقة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

سيمتلك ليفربول لاعبا قادرا على تقوية القوة الهجومية للفريق بدءا من الوسط ومنح يورجن كلوب العديد من الخيارات.

في موسم 2020-2021 خاض سوبوسلاي 728 دقيقة فقط خلال 13 مباراة مع لايبزج بعد انضمامه قادما من سالزبورج في يناير 2020.

تعطل مشوار اللاعب في أول مواسمه مع الفريق بسبب إصابة في الركبة أبعدته لـ 5 أشهر.

لكن في الموسمين التاليين 2021-22 و2022-23 غاب المجري عن مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة مع لايبزج.

ومن بين 9180 دقيقة متاحة له في جميع المسابقات، قضى 64% منها على أرض الملعب بعدد دقائق وصل لـ 5832 دقيقة كرابع أكثر لاعب مشاركة مع الفريق خلال تلك الفترة بعد ويلي أوربان وكريستوفر نكونكو ويوشكو جفارديول.

وخلال تلك الفترة ساهم بتسجيل وصناعة 38 هدفا بدون احتساب ركلات الجزاء في 91 مباراة.

صنع 161 فرصة محققة لزملائه منها 99 من لعب مفتوح، ويأتي خلفه كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الجديد بـ 132 فرصة محققة.

في الدوري الألماني هو واحد من 14 لاعبا فقط صنعوا 100 فرصة على الأقل لزملائهم خلال آخر موسمين، ويأتي في المركز الخامس من حيث المعدل لكل مباراة بـ 2.5 صناعة فرصة لكل مباراة.

خاض المجري الشاب 77% من الموسم الماضي في مركز الجناح الأيمن.

في المقابل كان يلعب موسم 2021-2022 في مركز الجناح الأيسر والوسط حيث تواجد بنسبة 60% في هذين المركزين مقابل 17% في مركز الجناح الأيمن.

مشاركته في مركز الجناح الأيسر كانت تأتي من أجل الاستفادة من الدخول للعمق والتسديد بالقدم اليمنى العكسية.

ومن خلال الصورتين السابقتين يبرز أن سوبوسلاي يستطيع اللعب في كل مراكز الهجومية للفريق.

في موسم 2022-2023 عندما بدأ يلعب كجناح أيمن، كان سوبوسلاي خامس أكثر من صنع فرصا متوقعة في الدوري الألماني برصيد 7.72 في الموسم وكان أقرب زميل له في الفريق هو ديفيد راوم الظهير الأيسر بـ 4.48.

من 7.72 صناعة هدف متوقع تأتي 77% منها من لعب مفتوح بـ 5.97، وذلك دون النظر لقدراته الرائعة في تنفيذ الكرات الثابتة، لكنه يُظهر قوته في اللعب المفتوح أيضا.

الموسم الماضي تواجد دومينيك في المركز الرابع في المشاركات الهجومية من لعب مفتوح في الدوري الألماني بعد يوشوا كيميتش وجمال موسيالا ثنائي بايرن ميونيخ وجود بيلينجهام متوسط ميدان دورتموند المنضم حديثا لريال مدريد في صفقة قياسية.

163 مشاركة هجومية منها 49 تسديدة و48 صناعة فرصة و66 فرصة لبدء هجمة انتهت بتسديدة، وعلى عكس جميع اللاعبين في القائمة تظهر أرقامه في التسديد والصناعة متساوية.

كما يحتل صدارة التمريرة الثانوية وهي أن (تمرر للاعب يصنع بدوره فرصة للتسجيل) بـ 41 تمريرة وهو ما يُظهر قوته وتأثير في مراحل بناء الهجمة للفريق.

ورغم طول قامته الذي يصل لـ 186 سم إلا أن حامل جيد للكرة، حيث تخطاه الموسم الماضي فقط 4 لاعبين بالركض بالكرة لمسافات أطول منه في الدوري الألماني.

المجري ركض بالكرة 384 مرة قاطعا مسافة قدرها 4403 مرة.

ويمتلك اللاعب أيضا المهارة فهو واحد من 22 لاعبا أكمل أكثر من 100 محاولة مراوغة في الدوري الألماني الموسم الماضي.

فقط 3 حققوا معدلا أقل منه لكل مباراة حيث حقق المجري (3.9 مراوغة لكل 90 دقيقة).

يمتاز سوبوسلاي بقدرته على التسديد بعيد المدى، فقط ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ من سدد أكثر منه بـ 37 تسديدة مقابل 36 من خارج منطقة الجزاء في الدوري الألماني في الموسم الماضي.

Straight out of the Dominik Szoboszlai textbook 💥 🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/Cw6GynVdzf — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 13, 2022

خريطة تسديدات سوبوسلاي الموسم الماضي في الدوري الألماني

قدرات المجري في التسديد لم تأت سوى بالتدرب فبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأنه تدرب على تنفيذ ما يزيد 200 ركلة ثابتة بشكل يومي خلال فترة المراهقة.

فصرّح من قبل قائلا: "لولا تفاني والدي وهذا التدريب الجيد الذي قدمه لي، لما كنت هنا الآن".

كما يظهر بشكل جيد لزملائه فهو ثاني أكثر لاعب تسلم الكرة في منتصف ملعب الخصم بـ 850 تمريرة بمعدل 31.2 تمريرة لكل 90 دقيقة، بعد كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ الذي تسلم 992 تمريرة.

مجهود المجري الوفير أيضا يساعده حيث كان معدل ركضه 10.8 كيلومتر في المباراة الواحدة محتلا المركز الحادي عشر بالدوري الألماني الموسم الماضي بين اللاعبين الذي خاضوا ما يزيد عند 2000 دقيقة.

هذا الرقم بالتحديد يوضح أنه لاعب مفيد للفرق التي تعتمد على الضغط الأمامي والتي تحتاج للاعبين يمتلكون سرعات وقدرات فنية هجومية جيدة لتحويل العمل الجماعي لبدء فرصة جديدة بالقرب من منطقة جزاء الخصم.

صورة توضح محاولات سوبوسلاي على مرمى الخصم بعد قطع الكرة من الخصم من على بُعد 40 مترا من خط المرمى.

المجري يعد جزءا مهما لفريقه في استعادة الاستحواذ في الـ 40 متر الخاصة بالخصم بـ 39 محاولة كأكثر لاعب في لايبزج والسادس في الدوري الألماني، لكنه لم يحول أي تسديدة من الـ 8 لأهداف.

ساهم دومينيك في فوز لايبزج بلقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي وسجل هدف فريقه الثاني.

والآن بعد عامين ونصف من انتقاله مقابل 20 مليون يورو قادما من سالزبورج سيحقق لايبزج ربحا ماليا قدره 50 مليون يورو من بيع نجمه الشاب.

فأين سيلعب سوبوسلاي في ليفربول وكيف سيستفيد منه يورجن كلوب؟

المصادر: The Athletic – The Analyst