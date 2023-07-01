مارسيليا يعيد كوندوجبيا للدوري الفرنسي

السبت، 01 يوليه 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

جوفيري كوندوجبيا

عاد جوفيري كوندوجبيا إلى الدوري الفرنسي من بوابة أولمبيك مارسيليا.

وأعلن مارسيليا ضم كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

لاعب وسط إفريقيا الوسطى البالغ 30 عاما خاض الموسم المنقضي 27 مباراة صنع خلالها هدفين.

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ويستطيع أيضا أن يشغل مركز قلب الدفاع.

وبدأ جوفيري مسيرته من لانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني وموناكو الفرنسي وإنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني وأتليتكو مدريد.

وخاض جوفيري بقميص كوندوجبيا 93 مباراة بقميص الروخيبلانكوس سجل خلالها هدف واحد وصنع 4.

ويسعى كوندوجبيا لاستغلال تواجد مارسيلينو على رأس القيادة الفنية لمارسيليا من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي.

وتولى الإسباني مارسيلينو جارسيا تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي حتى 2025 خلفا للكرواتي إيجور تيودور. (طالع التفاصيل)

أتليتكو مدريد مارسيليا جوفيري كوندوجبيا
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