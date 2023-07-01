مارسيليا يعيد كوندوجبيا للدوري الفرنسي

عاد جوفيري كوندوجبيا إلى الدوري الفرنسي من بوابة أولمبيك مارسيليا.

وأعلن مارسيليا ضم كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

لاعب وسط إفريقيا الوسطى البالغ 30 عاما خاض الموسم المنقضي 27 مباراة صنع خلالها هدفين.

ويستطيع أيضا أن يشغل مركز قلب الدفاع.

💥 𝐆𝐞𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐛𝐢𝐚 est olympien ! 🏛 Le milieu de terrain 🇨🇫 est 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 🪨🔵⚪️ pic.twitter.com/jZL6MO8cfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2023

وبدأ جوفيري مسيرته من لانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني وموناكو الفرنسي وإنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني وأتليتكو مدريد.

وخاض جوفيري بقميص كوندوجبيا 93 مباراة بقميص الروخيبلانكوس سجل خلالها هدف واحد وصنع 4.

ويسعى كوندوجبيا لاستغلال تواجد مارسيلينو على رأس القيادة الفنية لمارسيليا من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي.

وتولى الإسباني مارسيلينو جارسيا تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي حتى 2025 خلفا للكرواتي إيجور تيودور. (طالع التفاصيل)