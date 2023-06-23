تجربة أولى خارج إسبانيا.. مارسيلينو مديرا فنيا لـ مارسيليا

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

مارسيلينو - أتليتك بلباو

تولى الإسباني مارسيلينو جارسيا تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلفا للكرواتي إيجور تيودور.

المدرب الإسباني يمتلك مسيرة حافلة بدءا من سبورتنج خيخون وراسينج وريال سرقسطة وإشبيلية وفياريال وفالنسيا وأتليتك بلباو.

وستكون تلك التجربة الأولى له خارج الملاعب الإسبانية.

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وقال خافيير ريبالتا المدير الرياضي للنادي الفرنسي: "وصول مارسيلينو هو جزء من الرغبة في استمرار مشروع النادي. أظهرت مناقشاتنا العديدة تصميما وتفهما مشتركا. خبرته وشخصيته تتوافق مع متطلبات المستوى العالي. وستكون خبرته أيضا رصيدا كبيرا لتعزيز العمل المنجز في الموسم الماضي".

من جانبه قال مارسيلينو عبر الموقع الرسمي للنادي: "أود أن أشكر أولمبيك مرسيليا على الثقة الممنوحة. شجعت مناقشاتنا حول الفريق والمشروع التفكير لاتخاذ قرار مستنير ومدروس. مع كل فريق عملنا، نحن مقتنعون بالمشروع. أعرف المسؤولية التي تمثلها هذه المهمة وسيكون التزامنا كاملا".

وقاد فالنسيا للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 2019 على حساب برشلونة وقاد الفريق لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

وقاد أتليتك بلباو للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني في 2021.

وحصل مارسيلينو جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني 3 مرات آخرها عام 2018.

وضمن مارسيليا المشاركة في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث.

مارسيلينو مارسيليا الدوري الفرنسي
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