مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبيه

السبت، 01 يوليه 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالهدف أمام نوتنجهام فورست

أعلن مانشستر يونايتد رحيل لاعبيه مارسيل سابيتزر وفوت فيجورست رسميا عن صفوفه عقب نهاية إعارتهما.

فوتر فيجورست

النادي : بيرنلي

مارسيل سابيتزر

النادي : بايرن ميونيخ

مانشستر يونايتد

وكان سابيتزر انضم إلى يونايتد قادما من بايرن ميونيخ في شهر يناير الماضي.

أما فيجورست انضم إلى يونايتد قادما من صفوف بيرنلي في الوقت ذاته.

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وتوج الثنائي مع مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كما ساهم في الحصول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وشارك سابيتزر مع يونايتد في 18 مباراة مع يونايتد في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع هدفا وحيدا.

أما فيجورست فخاض 31 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

سابيتزر فيجورست مانشستر يونايتد
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