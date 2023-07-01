رومانو: سوبوسلاي يخضع للكشف الطبي في ليفربول

السبت، 01 يوليه 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي صانع ألعاب لايبزيج

حدد ليفربول موعد إجراء المجري دومينيك سوبوسلاي الجزء الأول من الفحوصات الطبية بحسب فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي".

واستطاع ليفربول تفعيل الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ22 عاما بقيمة 70 مليون يورو، قبل ساعة واحدة فقط من المهلة المحددة إذ كان ينتهي موعد تفعيله يوم 30 يونيو، وأبلغ اللاعب النادي رغبته في ارتداء قميص الريدز.

وأوضح رومانو أن ليفربول حدد اليوم السبت لإجراء سوبوسلاي الجزء الأول من الفحوصات الطبية بعدما فعل الشرط الجزائي في عقده مع لايبزج بقيمة 70 مليون يورو.

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وأضاف رومانو أن الوقت الحالي لاستكمال الأوراق وإنهاء الصفقة، ويستعد اللاعب لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لارتداء قميص ليفربول.

وسيصبح المجري ثالث أغلى صفقة في تاريخ الريدز بعد فيرجيل فان دايك مقابل 85 مليون يورو وداروين نونيز مقابل 80 مليون يورو

سوبوسلاي انضم إلى لايبزيح في 2021 من ريد بول سالزبورج وسجل 20 هدفا وصنع 22 في 91 مباراة ويملك 32 مباراة دولية مع منتخب المجر.

وخاض الموسم المنقضي 48 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وتوج بلقب كأس ألمانيا.

وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ليصبح المجري الشاب ثاني صفقات الريدز.

ليفربول لايبزج دومينيك سوبوسلاي
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